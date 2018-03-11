Разработчики Halo: The Master Chief Collection намекнули на PC-версию сборника

Сборник Halo: The Master Chief Collection может стать доступен пользователям персональных компьютеров. На этом намекнул менеджер по связям с общественностью 343 Industries.

Он отметил, что многие люди уже несколько лет просят выпустить PC-версию. Однако в настоящее время студия сфокусирована на обновлении и улучшении The Master Chief Collection для Xbox One. В этом направлении еще много работы, в связи с чем пока никакие анонсы не планируется. Но голоса обладателей РС были услышаны громко и ясно.





Сборник Halo: The Master Chief Collection вышел в конце 2014 года. В его состав входят Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 и Halo 4.