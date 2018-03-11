|
Разработчики Halo: The Master Chief Collection намекнули на PC-версию сборника
12.03.2018 10:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Сборник Halo: The Master Chief Collection может стать доступен пользователям персональных компьютеров. На этом намекнул менеджер по связям с общественностью 343 Industries.
Он отметил, что многие люди уже несколько лет просят выпустить PC-версию. Однако в настоящее время студия сфокусирована на обновлении и улучшении The Master Chief Collection для Xbox One. В этом направлении еще много работы, в связи с чем пока никакие анонсы не планируется. Но голоса обладателей РС были услышаны громко и ясно.
Сборник Halo: The Master Chief Collection вышел в конце 2014 года. В его состав входят Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 и Halo 4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборник Halo: The Master Chief Collection может стать доступен пользователям персональных компьютеров. На этом...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии