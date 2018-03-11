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Большинство интернет-магазинов соблюдает требования законодательства РБ

12.03.2018 15:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Большинство интернет-магазинов соблюдает требования законодательства РБ

Подавляющее большинство интернет-магазинов соблюдает требования законодательства, регулирующего их деятельность. Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает БЕЛТА.

По ее словам, массовых нарушений, которые фиксировались в 2014-2015 годах, сейчас нет, однако еденичные случаи нарушений все еще отмечаются. Наиболее частыми представитель МАРТ называет непоставку заказанного товара в установленные договором сроки, сокрытие важной информации о товаре, реализацию некачественного либо серого товара, сокрытие информации о продавце, уклонение от рассмотрения претензий граждан, а также реализацию продукции, оборот которой ограничен законодательством.

В прошлом году при проведении контрольных мероприятий министерством было выдано 46 предписаний и составлено 45 протоколов. В том случае, если владельцы сайта не исполняют предписание МАРТ, соответствующие документы направляются в Министерство информации для приостановления доступа к сайту. Всего за прошлый год был закрыт доступ к 44 интернет адресам. Среди них сайты, посредством которых реализовывалась пищевая продукция под видом лекарственных средств, а также форекс-компании, не зарегистрированные в реестре Национального банка.

 
 
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