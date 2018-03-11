Почти половина белорусов совершает покупки в интернете

Интернет-покупки совершают 44% белорусов. Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает БЕЛТА .

По словам чиновника, особенно активно развивается трансграничная интернет-торговля. Согласно приведенным данным, 21% покупателей приобретает товары в Китае, а 11% - в России. Основную часть интернет-покупок составляют непродовольственные товары - 80,8%. Преимущественно белорусы покупают бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома, спортивные товары, автозапчасти. При этом ассортимент приобретаемых в интернете товаров постоянно расширяется.

По состоянию на 1 января 2018 года в торговом реестре зарегистрировано 16 тыс. 175 интернет-магазинов, из которых более 51% принадлежат индивидуальным предпринимателям.