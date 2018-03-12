В Бресте создают человекообразную умную машину

Разговаривающий робот вскоре может появиться и в Бресте. Над его созданием уже трудится небольшая группа. Дроид будет полностью собран из деталей, напечатанных на 3D-принтере, пишет «Вечерний Брест».

Брест" border="0" data-x-height="533" data-x-src="https://dh.img.tyt.by/n/regiony/0e/6/brest_robototehnika_robot_2018_1.jpg" data-x-width="800" data-y-height="479" data-y-src="https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/0e/6/brest_robototehnika_robot_2018_1.jpg" data-y-width="720" data-zoom="1" height="480" hspace="0" src="https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/0e/6/brest_robototehnika_robot_2018_1.jpg" title="Фото: Вечерний Брест" vspace="0" width="720"> Фото: Вечерний Брест

Наверняка кто-то уже слышал о проекте InMoov французского изобретателя Гаэля Ланжевина по созданию человекоподобного робота, полностью собранного из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Для тех, кто не совсем в курсе, поясним. Житель Франции собрал робота, похожего на человека. Машина может видеть, слышать, двигаться и даже отвечать на вопросы. Метод создания корпуса своего изобретения француз выложил в свободном доступе в интернете. Правда, программированием умной машины каждый изобретатель занимается самостоятельно. Тем не менее, у любого желающего появилась возможность по аналогии собрать человекообразного робота. Этой возможностью воспользовались уже многие люди в странах Европы и некоторых городах России. В Беларуси же такой проект планируют реализовывать впервые. И все это будет происходить в Бресте на образовательной площадке «Технокластер».

Детали для будущего робота уже начали печатать, правда, пока скорость создания небольшая. Если ее увеличить, потеряется качество. Идею создания такого робота высказал полгода назад директор «Технокластера» Александр Джига. А занимаются ее воплощением два преподавателя образовательного центра — специалист в области конструирования и робототехники Александр Годун, а также специалист в сфере автоматизации и программирования Иван Дунец. Помогают им два студента брестских вузов и воспитанники образовательного центра.

О чем думает робот?

— Хотели создать в Беларуси интересный продукт, который прославит нашу страну, привлечет внимание к робототехнике. В Бресте есть хорошие специалисты в этой области. Совместно с ними решили сделать человекообразного робота с искусственным интеллектом. Это будет умная машина в полный рост человека, которая сможет разговаривать, двигаться и — что самое интересное — способна обучаться. То есть на первых этапах робот будет выполнять команды. Но потом, в процессе обучения, он сможет сам принимать решения. Например, если мы поднесем к нему стакан воды, робот без нашей команды сам будет думать, брать ему этот стакан или нет, — рассказывает Александр Джига.

К созданию умной машины брестские энтузиасты приступили всего три месяца назад.

— Для робота необходимо напечатать около 300 различных деталей. Мы за 3 месяца напечатали уже около 150. В среднем на одну деталь уходит 2−3 часа. Но это условное время. Поскольку какая-то деталь может печататься час, а другая — до 5 часов. Все зависит от размера и уровня сложности, — рассказывает преподаватель по 3D-моделированию и робототехнике Александр Годун.

Начинка для «души»

Когда детали отпечатаны, их сразу начинают собирать в единый механизм. Уже есть одна рука будущего робота. На принтере печатаются только детали корпуса дроида. А все необходимые провода, двигатели, которые помогут «оживить» каркас, заказываются отдельно. Параллельно идет работа над программированием умной машины.

Для чего создают этого робота? В первую очередь, во время создания умной машины обучаются и воспитанники «Технокластера», и преподаватели учатся решать новые задачи. Во-вторых, проект носит научный характер. Робототехника сегодня очень перспективна, и, увы, Беларусь в этом вопросе сильно отстает от многих стран. Создание такой умной человекоподобной машины — шаг вперед в развитии науки в Бресте и в стране в целом, а также привлечение к этой сфере большего внимания.