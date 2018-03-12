Рассекречены характеристики и стоимость смартфонов Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite

Новые смартфоны Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite полностью рассекречены за две недели до официального анонса.

Оригинальный P20 получил 5,7-дюймовый IPS-экран, а топовый P20 Pro – 6-дюймовую OLED-матрицу. В обоих случаях соотношение сторон составляет 19:9, а разрешение 2240 x 1080 пикселей. Также данные модели имеют вырез в верхней части дисплея наподобие iPhone X.

За производительность новинок отвечает процессор Kirin 970 с частотой 2,4 ГГц и аппаратной поддержкой искусственного интеллекта, на который, в частности, возложена функция автоматического улучшения фотографий.

Huawei P20 имеет сдвоенную камеру, которая состоит из 12-мегапиксельного датчика изображения и 16-мегапиксельного монохромного. Топовый P20 Pro располагает тремя объективами – два как у оригинальной модели и дополнительный 16-мегапиксельный телефото-модуль, отвечающий за оптический зум.

Емкость аккумуляторной батареи Huawei P20 составляет 3400 мАч, Huawei P20 Pro — 4000 мАч.

P20 Lite является самым простым аппаратом в линейке. У него – 5,8-дюймовый экран с разрешением 2280 x 1080 пикселей, процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти, двойная тыльная камера с 16- и 2-мегапиксельным объективами, а также 16-мегапиксельная фронтальная. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Стоимость Huawei P20 составит 680 евро, P20 Pro – 900 евро, P20 Lite – 380 евро.