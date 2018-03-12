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Samsung планирует продать 43 миллиона смартфонов Galaxy S9/S9+

13.03.2018 11:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung заявила, что планирует продать в текущем году 43 миллиона смартфонов Galaxy S9/S9+. Для сравнения, в прошлом году было реализовано около 41 миллиона Galaxy S8/S8+, а продажи Galaxy S7/S7+ в 2016 году составили 48 миллионов единиц.

До конца марта южнокорейский производитель отгрузит 12 миллионов аппаратов, во втором квартале – 13 миллионов, в третьем – 10 миллионов, в четвертом – 8 миллионов. Также компания допускает некоторые корректировки в случае изменения спроса.

Samsung планирует продать 43 миллиона смартфонов Galaxy S9/S9+

Galaxy S9/S9+ являются самыми дорогими смартфонами компании. При этом они не сильно отличаются от прошлогодних флагманов. Стоимость младшей модели составляет 59 990 рублей, старшей - 66 990 рублей.

 
 
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Компания Samsung заявила, что планирует продать в текущем году 43 миллиона смартфонов Galaxy S9/S9+. Для...

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