Samsung планирует продать 43 миллиона смартфонов Galaxy S9/S9+

Компания Samsung заявила, что планирует продать в текущем году 43 миллиона смартфонов Galaxy S9/S9+. Для сравнения, в прошлом году было реализовано около 41 миллиона Galaxy S8/S8+, а продажи Galaxy S7/S7+ в 2016 году составили 48 миллионов единиц.

До конца марта южнокорейский производитель отгрузит 12 миллионов аппаратов, во втором квартале – 13 миллионов, в третьем – 10 миллионов, в четвертом – 8 миллионов. Также компания допускает некоторые корректировки в случае изменения спроса.

Galaxy S9/S9+ являются самыми дорогими смартфонами компании. При этом они не сильно отличаются от прошлогодних флагманов. Стоимость младшей модели составляет 59 990 рублей, старшей - 66 990 рублей.