Точки доступа Wi-Fi появятся на трех автобусных маршрутах Минска

Доступ к сети Wi-Fi скоро появится на трех минских автобусных маршрутах. Об этом рассказал генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок в ходе оперативного совещания в Мингориспоокоме, передает БЕЛТА .

По словам главы «Минсктранса», в настоящее время решаются технические вопросы. В частности, проводится работа по маршруту №300э в рамках программы подготовки ко II Европейским играм, а обеспечение Wi-Fi точками маршрутов №1 и №100 находимся на этапе заключения договоров.

Также на совещании директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов напомнил, что в ближайшее время Wi-Fi станет доступен на станциях метро «Купаловская» и «Октябрьская». При его успешной реализации опыт будет распространен и на другие станции подземки.