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Белорус заработал более 55 тысяч рублей на незаконной продаже электронных кошельков
13.03.2018 14:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по продаже электронных кошельков. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, передает
Согласно представленной информации, 20-летний мужчина в период с августа 2015-го по июль 2017 года продавал электронные кошельки ряда платежных систем лицам, не желающим афишировать свои личные данные при осуществлении покупок в интернете, либо для сокрытия доходов, полученных от противоправной деятельности. Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья.
По предварительной оценке, полученный в результате противоправной деятельности доход составил около 55 тысяч белорусских рублей.
В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность (ч.1 ст. 233 УК Беларуси). Санкции по этой статье предусматривают как штраф, так и лишение свободы сроком до трех лет.
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Житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по...
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