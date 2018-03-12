Белорус заработал более 55 тысяч рублей на незаконной продаже электронных кошельков

Житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по продаже электронных кошельков. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, передает TUT.by .

Согласно представленной информации, 20-летний мужчина в период с августа 2015-го по июль 2017 года продавал электронные кошельки ряда платежных систем лицам, не желающим афишировать свои личные данные при осуществлении покупок в интернете, либо для сокрытия доходов, полученных от противоправной деятельности. Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья.

По предварительной оценке, полученный в результате противоправной деятельности доход составил около 55 тысяч белорусских рублей.

В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность (ч.1 ст. 233 УК Беларуси). Санкции по этой статье предусматривают как штраф, так и лишение свободы сроком до трех лет.