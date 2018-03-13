В DOTA 2 появилась платная подписка

Компания Valve анонсировала платную подписку Dota Plus для DOTA 2, которая позволяет отслеживать индивидуальные успехи, открывает доступ к аналитическим инструментам, геройским испытаниям, еженедельным наградам, новым косметические предметам и прочим бонусам.

Также подписчикам гарантирован бесплатный пропуск на боевой кубок и доступ к ландшафту текущего сезона. Полный список всех возможностей выглядит следующим образом:

Отслеживание успехов:

Геройские значки

Реликвии с успехами героев

Геройское колесо чата

Геройские испытания

Еженедельные награды-осколки

Эксклюзивные наборы, избранные наборы из прошлого и геройские реликвии в магазине наград

Помощник Dota Plus:

Статистические советы по предметам

Сравнительный анализ в реальном времени

Советы по распределению линий

Статистические советы по способностям

Подробная сводка смертей

Динамические советы по героям

Анализ после игры

Глобальные тренды по героям

График вероятности победы для зрителей

Стоимость подписки составляет 240 рублей в месяц. Полугодовой абонемент продается за 1350 рублей, годовой – за 2520 рублей.