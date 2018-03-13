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В DOTA 2 появилась платная подписка

13.03.2018 20:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Valve анонсировала платную подписку Dota Plus для DOTA 2, которая позволяет отслеживать индивидуальные успехи, открывает доступ к аналитическим инструментам, геройским испытаниям, еженедельным наградам, новым косметические предметам и прочим бонусам.

Также подписчикам гарантирован бесплатный пропуск на боевой кубок и доступ к ландшафту текущего сезона. Полный список всех возможностей выглядит следующим образом:

Отслеживание успехов:

  • Геройские значки
  • Реликвии с успехами героев
  • Геройское колесо чата
  • Геройские испытания
  • Еженедельные награды-осколки
  • Эксклюзивные наборы, избранные наборы из прошлого и геройские реликвии в магазине наград

Помощник Dota Plus:

  • Статистические советы по предметам
  • Сравнительный анализ в реальном времени
  • Советы по распределению линий
  • Статистические советы по способностям
  • Подробная сводка смертей
  • Динамические советы по героям
  • Анализ после игры
  • Глобальные тренды по героям
  • График вероятности победы для зрителей

В DOTA 2 появилась платная подписка

Стоимость подписки составляет 240 рублей в месяц. Полугодовой абонемент продается за 1350 рублей, годовой – за 2520 рублей.

 
 
Ссылка на источник 32
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Компания Valve анонсировала платную подписку Dota Plus для DOTA 2, которая позволяет отслеживать...

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