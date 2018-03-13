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В DOTA 2 появилась платная подписка
13.03.2018 20:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Valve анонсировала платную подписку
Также подписчикам гарантирован бесплатный пропуск на боевой кубок и доступ к ландшафту текущего сезона. Полный список всех возможностей выглядит следующим образом:
Отслеживание успехов:
Помощник Dota Plus:
Стоимость подписки составляет 240 рублей в месяц. Полугодовой абонемент продается за 1350 рублей, годовой – за 2520 рублей.
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Компания Valve анонсировала платную подписку Dota Plus для DOTA 2, которая позволяет отслеживать...
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