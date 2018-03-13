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Над The Division 2 работает боле 1000 человек

13.03.2018 20:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Боевик The Division 2 может стать самой дорогой и амбициозной игрой компании Ubisoft. По данным Gamereactor, в разработке проекта задействовано более 1000 человек.

Также сообщается, что в The Division 2 будет несколько городов, тогда как в оригинале было всего несколько кварталов Нью-Йорка. Подробности держатся в секрете.

Над The Division 2 работает боле 1000 человек

На днях Ubisoft официально подтвердила, что The Division 2 находится в разработке уже около полутора лет. Игра создается силами студии Massive при содействии подразделений Red Storm, Reflections и Annecy. Презентация сиквела состоится в июне на выставке E3 2018, а релиз ожидается до 1 апреля 2019 года.

 
 
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Боевик The Division 2 может стать самой дорогой и амбициозной игрой компании Ubisoft. По данным Gamereactor, в...

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