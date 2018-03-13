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Умер Стивен Хокинг

14.03.2018 07:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Британский физик-теоретик и популяризатор науки умер в возрасте 76 лет, сообщает The Guardian.

Умер Стивен Хокинг
Стивен Хокинг. Фото: National Geographic Channels / theguardian.com

«Мы глубоко тем, что на любимый отец скончался сегодня», — приводит издание слова детей Хокинга — Люси, Роберта и Тима. «Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого буду жить долгие годы».

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года, когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета. В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС). 

В 1965 году Хокинг стал заниматься научной деятельностью, в 1970-х работал в Институте теоретической астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации. В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей — Лукасовского профессора в Кембриджском университете.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

 
 
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Британский физик-теоретик и популяризатор науки умер в возрасте 76 лет, сообщает The Guardian.

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