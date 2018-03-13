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WWDC 2018: что Apple может показать нам 4 июня
14.03.2018 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Каждый год Apple проводит конференцию для разработчиков WWDC. В этот раз она пройдет с 4 по 8 июня в Сан-Хосе. Кроме новых возможностей для создания приложений и обновлений операционных систем на конференции иногда презентуют новые устройства. Мы собрали всю имеющуюся информацию о еще не анонсированных гаджетах компании, которые могут анонсировать там, в один материал.
Новые iPad
Скорее всего, на конференции Apple анонсирует новый 11-дюймовый планшет iPad Pro. Обозреватель профильного ресурса MacRumors
В новом устройстве планируют отказаться от физической клавиши Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. Вероятно, ей на смену придет система датчиков TrueDepth для распознавания и разблокировки аппарата сканированием лица пользователя, как в нынешнем iPhone X. Оснастят ли обновленный iPad вырезом в верхней части экрана, пока не уточняется.
Обновлению подвергнется и 12,9-дюймовая версия планшета, которую также оснастят датчиками TrueDepth. Оба девайса получат процессоры Apple A11X и дисплеи с LCD-матрицами. Переход на OLED-панели в этом поколении устройств не планируется.
Бюджетный MacBook
Еще одним важным анонсом производителя может стать обновленный MacBook Air.
Среди других ожидаемых изменений в сравнении с продающимся сегодня лэптопом — более быстрый процессор и улучшенная графическая система. Скорее всего, новинку также оснастят портами USB Type-C.
В продажу устройство выйдет по цене аналогичной или немного выше нынешнего MacBook Air, который в США можно приобрести от 999 долларов. Ресурс DigiTimes
Возможно, компания также обновит ноутбуки MacBook Pro. Изменений в дизайне гаджетов не ожидается. Улучшения затронут «железо» лэптопов.
Смартфон iPhone SE 2
Возможно, на конференции WWDC 2018 производитель также анонсирует новую версию iPhone SE 2.
Скорее всего, диагональ экрана устройства составит 4,2 дюйма (против 4 дюймов в оригинальном iPhone SE, который вышел в 2016 году). Гаджет будет работать на процессоре Apple A10 Fusion, который дополнится 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Возможно, в продаже также появится модель на 128 ГБ.
Важно, что iPhone SE 2 не получит выреза в экране, как в нынешнем iPhone X. Гаджет также оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID второго поколения.
Отметим, что по
Операционная система iOS 12
Скорее всего, новая версия мобильной операционной системы
Кроме того, в iOS 12 разработчики могут задействовать Animoji в приложении FaceTime. Это позволит использовать анимированные маски во время видеосвязи.
Среди более глубинных изменений — кроссплатформенность, позволяющая разработчикам создавать одно приложение, которое будет работать сразу на iPhone, iPad и Mac.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple:
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Каждый год Apple проводит конференцию для разработчиков WWDC. В этот раз она пройдет с 4 по 8 июня в Сан-Хосе. Кроме новых возможностей для создания приложений...
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