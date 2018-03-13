WWDC 2018: что Apple может показать нам 4 июня

Каждый год Apple проводит конференцию для разработчиков WWDC. В этот раз она пройдет с 4 по 8 июня в Сан-Хосе. Кроме новых возможностей для создания приложений и обновлений операционных систем на конференции иногда презентуют новые устройства. Мы собрали всю имеющуюся информацию о еще не анонсированных гаджетах компании, которые могут анонсировать там, в один материал.

Новые iPad

Скорее всего, на конференции Apple анонсирует новый 11-дюймовый планшет iPad Pro. Обозреватель профильного ресурса MacRumors уточняет , что физические размеры планшета не изменятся в сравнении с нынешней 10,5-дюймовой модификацией. Панель получится увеличить за счет более тонких рамок вокруг экрана.

Источник: Benjamin Geskin

В новом устройстве планируют отказаться от физической клавиши Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. Вероятно, ей на смену придет система датчиков TrueDepth для распознавания и разблокировки аппарата сканированием лица пользователя, как в нынешнем iPhone X. Оснастят ли обновленный iPad вырезом в верхней части экрана, пока не уточняется.

Обновлению подвергнется и 12,9-дюймовая версия планшета, которую также оснастят датчиками TrueDepth. Оба девайса получат процессоры Apple A11X и дисплеи с LCD-матрицами. Переход на OLED-панели в этом поколении устройств не планируется.

Бюджетный MacBook

Еще одним важным анонсом производителя может стать обновленный MacBook Air. Сообщается , что ноутбук оснастят 13,3-дюймовым Retina-дисплеем разрешением в 2560 на 1600 точек, как в актуальной модели MacBook Pro 13. Производством экранов займется компания LG.

Нынешний MacBook Air. Источник: CNET

Среди других ожидаемых изменений в сравнении с продающимся сегодня лэптопом — более быстрый процессор и улучшенная графическая система. Скорее всего, новинку также оснастят портами USB Type-C.

В продажу устройство выйдет по цене аналогичной или немного выше нынешнего MacBook Air, который в США можно приобрести от 999 долларов. Ресурс DigiTimes уточняет , что учетом предполагаемой стоимости производителю удастся реализовать около четырех миллионов новых ноутбуков.

Возможно, компания также обновит ноутбуки MacBook Pro. Изменений в дизайне гаджетов не ожидается. Улучшения затронут «железо» лэптопов.

Смартфон iPhone SE 2

Возможно, на конференции WWDC 2018 производитель также анонсирует новую версию iPhone SE 2.

Оригинальный iPhone SE

Скорее всего, диагональ экрана устройства составит 4,2 дюйма (против 4 дюймов в оригинальном iPhone SE, который вышел в 2016 году). Гаджет будет работать на процессоре Apple A10 Fusion, который дополнится 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Возможно, в продаже также появится модель на 128 ГБ.

Важно, что iPhone SE 2 не получит выреза в экране, как в нынешнем iPhone X. Гаджет также оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID второго поколения.

Отметим, что по более новой информации анонса смартфона не стоит ожидать до второй половины 2018 года.

Операционная система iOS 12

Скорее всего, новая версия мобильной операционной системы станет своеобразной работой над ошибками в сравнении с актуальной версией iOS 11. В обновлении Apple сфокусируется на более стабильной работе системы.

Кроме того, в iOS 12 разработчики могут задействовать Animoji в приложении FaceTime. Это позволит использовать анимированные маски во время видеосвязи.

Среди более глубинных изменений — кроссплатформенность, позволяющая разработчикам создавать одно приложение, которое будет работать сразу на iPhone, iPad и Mac.

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