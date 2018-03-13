Опера и дроны. Как белоруска в Сан-Франциско запустила необычный проект

Белоруска Любовь Юдасина запустила на Kickstarter сбор средств на необычный проект — «Опера и дроны». Его суть — популяризировать этот вид искусства с помощью красивой съемки клипов квадрокоптерами.

В качестве примера Люба показала свое исполнение композиции Пуччини «O Mio Babbino Caro», снятое возле Дворца изящных искусств в Сан-Франциско — городе, в котором она сейчас живет и работает программистом. Посмотрите, как это красиво!

Цель кампании на Kickstarter — собрать деньги для съемки следующего клипа (с первым ей помог друг-фрилансер с квадрокоптером DJI Phantom 4).

Необходимые 600 долларов Любовь собрала уже за первый день. Тех, кто пожертвовал средства, девушка пригласила на свои будущие концерты, которые она организовывает в Сан-Франциско.

— Дроны — это относительно новый и интересный вид съемки. Если всё сделано профессионально, такое видео всегда впечатляет. Мне показалось, что если соединить такую съемку с оперой, то она передаст торжественность и величие оперной музыки, — рассказала нам белоруска. — Надеюсь, это позволит популяризировать оперное искусство среди молодежи.

Любовь Юдасина. Фото из личного архива.

Из Витебска в Канаду

Сейчас Любе 24 года, она родилась и выросла в Витебске. В 17 лет, сразу после окончания школы она поступила в Университет Ватерлоо (Онтарио, Канада) по специальности «Химическая инженерия».

— Когда я еще училась в университете в Канаде, я начала ездить на практику в Сан-Франциско в США, куда и переехала после окончания вуза, — рассказала девушка. — Впрочем, поняв, что химическая инженерия — это не мое, я сама обучилась программированию.

Сейчас девушка Software Engineer (программист) в компании Airbnb — популярной онлайн-площадке для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Она работает в команде, которая занимается предотвращением мошенничества на платформе.

— До этого я еще работала интерном в Yelp (проект для поиска услуг на местном рынке) и в двух химико-инженерных компаниях в Канаде. Кстати, в Канаде я еще была организатором самого большого в этой стране хакатона — Hack the North, — поделилась Люба.

Любовь к опере привила мама

— Я пела уже примерно с трех лет, — рассказала Люба. — Мама это видела и всячески поощряла. После нескольких певческих кружков, она отвела меня к преподавателю по оперному вокалу. Мне тогда было 10 лет.

Увлечение оперой — это, конечно, заслуга мамы, уверена девушка. При том, что ее родители никак не были связаны с музыкой.

Люба в детстве.

— Мама была профессором зоологии в ветеринарной академии в Витебске, а сейчас ведет факультатив в гимназии № 1, в которой я когда-то училась.

С тех пор белоруска продолжает заниматься оперным пением, где бы она ни жила. Вот и сейчас она раз в неделю ходит к педагогу по вокалу в Сан-Франциско.

— В прошлом году каждые выходные я давала мини-концерты на улицах города — очень хотелось попробовать и посмотреть на реакцию людей. Сейчас я уже не уличный музыкант, так как стала заниматься профессионально и концентрируюсь на технике пения.

Один из фрагментов выступления Любы на улице в Сан-Франциско:

«Единственный город, где чувствую себя, как дома»

— Я обожаю Сан-Франциско, — рассказала девушка. — Это, наверное, единственный город, в котором я реально чувствую себя, как дома (а я много где была). При этом в Витебск стараюсь приезжать каждый год, в последний раз была тут на Рождество.

Люба рассказала, что ей очень нравится то, что в Калифорнии, если у тебя есть идея, ничего не препятствует ее реализации.

— А еще я обожаю саму Калифорнию — за природу, погоду и очень приятных людей. А Сан-Франциско, хоть и относительно небольшой город, имеет все преимущества большого мегаполиса.

Настрой оптимистичный

После запуска своего проекта девушка получила много положительных откликов на своей страничке в Facebook:

— Все мои друзья в восторге, многие из них перепостили его у себя в соцсетях. А еще обо мне написали в Англии. Родители тоже очень рады, они ждали запуска моего проекта.

Спрашиваем Любу, что она будет делать, записав второй ролик, на который уже собрана необходимая сумма.

— У меня нет пока конкретного плана — буду ли я делать точно 2, 3 или 10 выпусков. Посмотрим, как пойдет, как будет вдохновение. А если закончатся пожертвования — это не проблема, буду опять же организовывать сбор средств в поддержку. Настрой оптимистичный!