МВД Беларуси предупредило о появлении нового вида мошенничества с карточками

МВД Беларуси предупредило о появлении нового вида кибермошенничества. Сообщается, что пока криминальную схему злоумышленники обкатывают на жителях США и Западной Европы. Однако в любой момент жертвы могут появиться и в нашей стране.

По информации управления «К» МВД, способ обмана весьма схож с креплением скиммеров в банкоматах.

Мошенники устанавливают специальные накладки на POS-терминалы, используемые для оплаты товаров и услуг. Устройства считывают персональные данные с магнитной полосы банковской карточки и запоминают введенный клиентом PIN-код. Затем изготавливается дубликат карты, на которую записывается похищенная информация, что дает возможность снять деньги в любом банкомате.

Однако чаще преступники берут на вооружение непосредственно перепрограммированные терминалы. Принцип их работы аналогичен накладкам с разницей лишь в том, что монолитные псевдоустройства имитируют платежную операцию, а точнее неудачную попытку ее проведения. Об этом клиенту даже предоставляется соответствующий чек.

— Как правило, люди не помнят места, где расплачиваются картой, и тем более не хранят чеки о «холостых» операциях. Этим успешно пользуются злоумышленники: снимают чужие деньги специально через одну-две недели, чтобы владелец успел забыть о месте и времени пользования картой, — пояснили в управлении «К».

Для того, чтобы внедрить перепрограммированный терминал, мошенники вербуют сообщников. Часто ими оказываются официанты и бармены увеселительных заведений, таксисты, продавцы, операторы АЗС и т.д. Обычно прибыль делится с ними поровну, пишут в МВД.

В управлении «К» советуют владельцам банковских карт быть более внимательными при их использовании и предпринять дополнительные меры защиты. В частности:

оформить чиповую карту (страховка от подделки);

подключить услугу SMS-оповещения (при использовании фиктивного терминала не приходит SMS-подтверждение о покупке или оплате услуги. В таком случае необходимо позвонить в банк и убедиться в наличии или отсутствии проведенной операции. Если платеж или попытка его осуществления не отразилась в системе, необходимо заблокировать карту и выпустить новую);

установить на карту дифференцированные лимиты на снятие наличных денег, а также на покупки и расчеты в интернете.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на POS-терминалы (устройство не должно содержать посторонних элементов и полностью «заглатывать» карту, а поле для введения PIN-кода и наружный светодиод должны быть отчетливо видны).