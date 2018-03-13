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Смартфон LG G7 будет дороже предшественника

14.03.2018 11:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон LG G7 будет дороже предшественника

Новый флагманский смартфон LG G7 выйдет весной и будет дороже предшественника. По данным портала GSMArena, стоимость аппарата составит 700 евро, тогда как прошлогодняя модель продавалась на старте за $620.

Смартфону LG G7 приписывают большой OLED-экран с вырезом в верхней части как у iPhone X, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, металлический корпус и камеру с искусственным интеллектом Al Cam, который анализирует предметы в кадре и предлагает оптимальный режим съемки.

Смартфон LG G7 будет дороже предшественника

Официальный анонс устройства состоится в апреле, а продажи стартуют в начале мая. Компанию флагману может составить модель LG G7+, которая порадует вдвое увеличенным объемом оперативной и встроенной памяти при стоимости в 760 евро.

 
 
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Новый флагманский смартфон LG G7 выйдет весной и будет дороже предшественника. По...

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