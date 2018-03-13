Смартфон Huawei Nova 2 Lite похож на iPhone X, но стоит $200

Компания Huawei анонсировала бюджетный смартфон Nova 2 Lite с безрамочным дизайном и двойной камерой.

Новинка располагает 5,99-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1440 x 720 пикселей, в верхней части которого имеет вырез как у iPhone X. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной расширяемой – 32 ГБ. Основная камера представлена 13- и 2-мегапиксельными датчиками изображения, а фронтальная наделена 8-мегапиксельным объективом. При это обе камеры имеют вспышку.

В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Стоимость смартфона Huawei Nova 2 Lite составляет всего $200.