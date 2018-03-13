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Смартфон Huawei Nova 2 Lite похож на iPhone X, но стоит $200

14.03.2018 10:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei анонсировала бюджетный смартфон Nova 2 Lite с безрамочным дизайном и двойной камерой.

Новинка располагает 5,99-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1440 x 720 пикселей, в верхней части которого имеет вырез как у iPhone X. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной расширяемой – 32 ГБ. Основная камера представлена 13- и 2-мегапиксельными датчиками изображения, а фронтальная наделена 8-мегапиксельным объективом. При это обе камеры имеют вспышку.

Смартфон Huawei Nova 2 Lite похож на iPhone X, но стоит 0

В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Стоимость смартфона Huawei Nova 2 Lite составляет всего $200.

 
 
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Компания Huawei анонсировала бюджетный смартфон Nova 2 Lite с безрамочным дизайном и двойной камерой....

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