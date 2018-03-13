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Российский телеканал НСТ делает лучшее промо в Европе

14.03.2018 19:30 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Российский телеканал НСТ, также известный как «Настоящее Страшное Телевидение», победил в престижной международной премии в области дизайна, промоушена и маркетинга PromaxBDA Europe Awards.

Вручение премии состоялось 13 марта в итальянской столице Риме. В частности, были названы победители премии. Особо были отмечены работы телеканала НСТ, принадлежащего группе «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»), указано на сайте fertdesign.ru.

По мнению весьма авторитетного жюри, в которое входят знаменитые деятели индустрии, а также профессионалы из многих стран мира, постеры выпущенные телеканалом НСТ, которые анонсировали показы культовых фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», «Пила», «Хеллоуин», получили серебряную награду PromaxBDA Europe Awards в номинации «Рекламная кампания проекта».

Российский телеканал НСТ впервые принял участие в престижном международном конкурсе и сразу получил мировое признание.

 
 
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Российский телеканал НСТ, также известный как «Настоящее Страшное Телевидение», победил в престижной международной премии в области дизайна, промоушена и...

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