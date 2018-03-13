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Российский телеканал НСТ делает лучшее промо в Европе
14.03.2018 19:30 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Российский телеканал НСТ, также известный как «Настоящее Страшное Телевидение», победил в престижной международной премии в области дизайна, промоушена и маркетинга PromaxBDA Europe Awards.
По мнению весьма авторитетного жюри, в которое входят знаменитые деятели индустрии, а также профессионалы из многих стран мира, постеры выпущенные телеканалом НСТ, которые анонсировали показы культовых фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», «Пила», «Хеллоуин», получили серебряную награду PromaxBDA Europe Awards в номинации «Рекламная кампания проекта».
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Российский телеканал НСТ, также известный как «Настоящее Страшное Телевидение», победил в престижной международной премии в области дизайна, промоушена и...
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