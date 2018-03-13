|
В Беларуси на базе российского микропроцессора разрабатывают защищенный от кибершпионажа ноутбук
14.03.2018 16:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Белорусское ОАО «НИИЭВМ» совместно с ООО «НПК Позитрон» Санкт-Петербурга в рамках опытно-конструкторской работы разрабатывает полностью защищённый от кибершпионажа компьютер ВМ2016. Новинка будет базироваться на российском четырехъядерном универсальном высокопроизводительном микропроцессоре «Эльбрус-4С», передает пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Изделие представляет собой ноутбук с LCD-экраном диагональю 17 дюймов. Оно предназначено для применения в системах обработки информации, где необходимо обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации и ресурсам электронной вычислительной машины, а также предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок.
ВМ2016 может эксплуатироваться в жестких климатических условиях — выдерживать перепад температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Изделие выполнено из алюминиевого сплава, что обеспечивает защиту и позволяет его устанавливать на открытом воздухе, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, на железнодорожном транспорте, стационарных и подвижных объектах берегового и морского базирования.
В настоящее время ВМ2016 проходит ряд испытаний по требованию заказчика. Серийный выпуск компьютера запланирован на вторую половину 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское ОАО «НИИЭВМ» совместно с ООО «НПК Позитрон» Санкт-Петербурга...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии