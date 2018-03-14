WhatsApp увеличил время для удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp увеличили время, в течение которого можно удалить случайно отправленные или неуместные сообщения. Теперь оно составляет 4096 секунд или 1 час 8 минут и 16 секунд, тогда как ранее действовало ограничение в 8 минут и 32 секунды. Сообщения можно удалять как в индивидуальном, так и в групповом чатах.

WhatsApp – бесплатное приложение, позволяющее обмениваться сообщениями, фотографиями, документами, аудио- и видеофайлами. Еще сервис поддерживает голосовые вызовы и позволяет общаться посредством видеосвязи. Ежедневно им пользуется более 1 миллиарда человек. Прямыми конкурентами сервиса являются Skype, Viber и Telegram.





В феврале 2014 года WhatsApp был куплен социальной сетью Facebook за $19 миллиардов.