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WhatsApp увеличил время для удаления сообщений
14.03.2018 20:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Разработчики мессенджера WhatsApp увеличили время, в течение которого можно удалить случайно отправленные или неуместные сообщения. Теперь оно составляет 4096 секунд или 1 час 8 минут и 16 секунд, тогда как ранее действовало ограничение в 8 минут и 32 секунды. Сообщения можно удалять как в индивидуальном, так и в групповом чатах.
WhatsApp – бесплатное приложение, позволяющее обмениваться сообщениями, фотографиями, документами, аудио- и видеофайлами. Еще сервис поддерживает голосовые вызовы и позволяет общаться посредством видеосвязи. Ежедневно им пользуется более 1 миллиарда человек. Прямыми конкурентами сервиса являются Skype, Viber и Telegram.
В феврале 2014 года WhatsApp был куплен социальной сетью Facebook за $19 миллиардов.
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Разработчики мессенджера WhatsApp увеличили время, в течение которого можно удалить случайно...
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