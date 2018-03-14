ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Windows 10 Spring Creators Update выйдет в апреле

14.03.2018 19:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Microsoft официально подтвердила, что операционная система Windows 10 Redstone 4 выйдет в апреле. Название обновления пока не объявлено, но в тестовых сборках новая версия упоминалась как Spring Creators Update.

Главным новшеством Redstone 4 должна стать функция Timeline, предназначенная для синхронизации рабочих процессов между устройствами. По сути, она представляет собой экран со списком недавно используемых файлов и приложений на разных устройствах.

Windows 10 Spring Creators Update выйдет в апреле

Также ожидается появление функции Sets, которая призвала изменить представление о многозадачности и продуктивности в оконной среде. С ее помощью пользователи смогут упорядочивать и сохранять все элементы, относящиеся к определенной задаче. Например, можно будет создать проект курсовой и привязать к нему все сопутствующие материалы, в том числе файлы, веб-сайты, заметки и приложения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft официально подтвердила, что операционная система Windows 10 Redstone 4 выйдет в апреле. Название...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новый Splinter Cell анонсируют на Е3 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика