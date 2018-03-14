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Windows 10 Spring Creators Update выйдет в апреле
14.03.2018 19:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Microsoft официально подтвердила, что операционная система Windows 10 Redstone 4 выйдет в апреле. Название обновления пока не объявлено, но в тестовых сборках новая версия упоминалась как Spring Creators Update.
Главным новшеством Redstone 4 должна стать функция Timeline, предназначенная для синхронизации рабочих процессов между устройствами. По сути, она представляет собой экран со списком недавно используемых файлов и приложений на разных устройствах.
Также ожидается появление функции Sets, которая призвала изменить представление о многозадачности и продуктивности в оконной среде. С ее помощью пользователи смогут упорядочивать и сохранять все элементы, относящиеся к определенной задаче. Например, можно будет создать проект курсовой и привязать к нему все сопутствующие материалы, в том числе файлы, веб-сайты, заметки и приложения.
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Microsoft официально подтвердила, что операционная система Windows 10 Redstone 4 выйдет в апреле. Название...
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