Windows 10 Spring Creators Update выйдет в апреле

Microsoft официально подтвердила, что операционная система Windows 10 Redstone 4 выйдет в апреле. Название обновления пока не объявлено, но в тестовых сборках новая версия упоминалась как Spring Creators Update.

Главным новшеством Redstone 4 должна стать функция Timeline, предназначенная для синхронизации рабочих процессов между устройствами. По сути, она представляет собой экран со списком недавно используемых файлов и приложений на разных устройствах.





Также ожидается появление функции Sets, которая призвала изменить представление о многозадачности и продуктивности в оконной среде. С ее помощью пользователи смогут упорядочивать и сохранять все элементы, относящиеся к определенной задаче. Например, можно будет создать проект курсовой и привязать к нему все сопутствующие материалы, в том числе файлы, веб-сайты, заметки и приложения.