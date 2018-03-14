ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый Splinter Cell анонсируют на Е3 2018

14.03.2018 19:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Ubisoft готовится к анонсу новой части шпионского боевика Splinter Cell. Упоминание игры было замечено на сайте канадского отделения торговой сети Amazon.

На данный момент известно, что игра точно выйдет на персональных компьютерах, а презентация состоится на выставке Е3 2018.

Последняя часть Splinter Cell (Splinter Cell: Blacklist) вышла в далеком 2013 году. Помимо одиночной кампании в ней были кооперативные задания и мультиплеер. Разработка продолжения была приостановлена из-за схожести серии с приключенческой игрой Assassin’s Creed.

Новый Splinter Cell анонсируют на Е3 2018

Splinter Cell – серия стелс-боевиков о специальном агенте Сэм Фишер, который разрушает планы террористов, угрожающих безопасности США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ubisoft готовится к анонсу новой части шпионского боевика Splinter Cell. Упоминание игры было...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как наука помогала Стивену Хокингу жить последние 55 лет с неизлечимой болезнью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика