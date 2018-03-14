Новый Splinter Cell анонсируют на Е3 2018

Компания Ubisoft готовится к анонсу новой части шпионского боевика Splinter Cell. Упоминание игры было замечено на сайте канадского отделения торговой сети Amazon.

На данный момент известно, что игра точно выйдет на персональных компьютерах, а презентация состоится на выставке Е3 2018.

Последняя часть Splinter Cell (Splinter Cell: Blacklist) вышла в далеком 2013 году. Помимо одиночной кампании в ней были кооперативные задания и мультиплеер. Разработка продолжения была приостановлена из-за схожести серии с приключенческой игрой Assassin’s Creed.





Splinter Cell – серия стелс-боевиков о специальном агенте Сэм Фишер, который разрушает планы террористов, угрожающих безопасности США.