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Новый Splinter Cell анонсируют на Е3 2018
14.03.2018 19:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Ubisoft готовится к анонсу новой части шпионского боевика Splinter Cell. Упоминание игры было замечено на сайте канадского отделения торговой сети Amazon.
На данный момент известно, что игра точно выйдет на персональных компьютерах, а презентация состоится на выставке Е3 2018.
Последняя часть Splinter Cell (Splinter Cell: Blacklist) вышла в далеком 2013 году. Помимо одиночной кампании в ней были кооперативные задания и мультиплеер. Разработка продолжения была приостановлена из-за схожести серии с приключенческой игрой Assassin’s Creed.
Splinter Cell – серия стелс-боевиков о специальном агенте Сэм Фишер, который разрушает планы террористов, угрожающих безопасности США.
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Компания Ubisoft готовится к анонсу новой части шпионского боевика Splinter Cell. Упоминание игры было...
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