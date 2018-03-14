Оружие США, которого может бояться Россия

Анонс нового оружия огромной разрушительной силы президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию вызвало широкий резонанс в мире.

Хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал , что у «другой стороны» есть оружие, от которого Россия не может защититься, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд все же называл Москву «наибольшей угрозой» для Европы.

Другой высокопоставленный военный — председатель стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен сообщил , что для того, чтобы уничтожить Россию, им хватит подводных лодок. 42. TUT.BY посмотрел, что самое разрушительное в арсенале американских военных.

Подоводные ракетоносцы

Безусловно, подлодки, вооруженные ядерными ракетами — это одно из самых разрушительных и смертоносный орудий в руках американских военных. Восемнадцать американских стратегических атомных подводных лодок третьего поколения класса Ohio обладают колоссальной мощью. Каждая из них оборудована 24 ракетными шахтами, это до сих пор является непревзойденным мировым рекордом.



Фото: news.usni.org

Обнаружить и уничтожить эти лодки очень сложно — мало того что они обладают низким уровнем шума, так еще во время боевого патрулирования точное положение ПЛАРБ неизвестно даже рулевым, координаты знают лишь несколько старших офицеров подводного корабля.

Основным вооружением лодки являются ракеты Trident II D-5, которые могут оснащаться либо 14 боевыми блоками W76 мощностью 100 кт, либо 8 боевыми блоками W88 (475 кт). Боеголовки оснащены новым «супервзрывателем», позволяющим делать корректировку точки подрыва с учетом промаха.



Фото: aborderlife.com

Для сравнения, бомба Little Boy («Малыш»), сброшенная на Хиросиму, имела эквивалент около 13 килотонн. Получается, мощность одной ракеты Ohio — почти 107 Хиросим, а ведь на борту может размещаться 24 ракеты.

Таким образом, выпустив весь боекомплект, только одна Ohio способна обрушить на противника до 336 боеголовок. Дальность стрельбы ракетами достигает 11 300 километров, а коэффициент точности — 0,95. Сейчас американцы располагают 16 подлодками класса Ohio, вооруженными ядерными ракетами, еще такие субмарины переоборудованы в ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами).

Баллистические ядерные ракеты

Безусловно, это пока самое отождествляемое с апокалипсисом оружие и одно из самых страшных, когда-либо созданных человеком. Американцы располагают внушительным арсеналом межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-3, которые размещаются в шахтных установках глубиной 26−27 м и диаметром 4 м. Железобетонная крышка шахты открывается при помощи гидроприводов, в экстренной ситуации — при помощи пироприводов.



Фото: military-today.com

Шахты удалены от поста управления на расстояние от 8 до 24 км, а готовность к пуску составляет 30 секунд. Каждый пост связан несколькими видами связи (телефонной, телетайпной, низкочастотной, высокочастотной, спутниковой и др.) со штабом командования стратегическими ядерными силами США.

Ракета имеет дальность пуска 13−15 тыс. км и способна нести до трех ядерных боеголовок. По точности и дальности стрельбы Minuteman-3 превосходит российскую «Тополь-М». Последние модернизации позволили довести круговое вероятное отклонение до 180−200 м. Всего американцы располагают 450 ракетами, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. Это оружие развернуто на трех базах в Вайоминге, Северной Дакоте и Монтане.

Климатическое оружие

Подтвердить или опровергнуть существование такого оружия пока невозможно, но то, что военные ищут способ управления погодой, — это факт. Самое безобидное — нейтрализовать дождевые облака перед парадом, но погода способна на большее, например разрушительные штормы и цунами, от управления которыми военные точно бы не отказались.



Фото: crystalinks.com

В США для изучения погоды построен комплекс HAARP на Аляске, вокруг которого витает немало слухов. Его постройкой занимались ВМФ и ВВС США, а также знаменитая DARPA (Департамент перспективных исследований Пентагона).

Американцы утверждают, что HAARP — исключительно мирный проект, направленный на изучение ионосферы и полярных сияний. Тем не менее долгое время комплекс находился под контролем военных, ему были подчинены лаборатории астрофизики, геофизики и средств поражения Центра космических технологий Военно-воздушных сил США.



Фото: rrl.org

HAARP представляет огромное поле площадью 13 гектаров, на котором расположены антенны, радар некогерентного излучения с антенной двадцатиметрового диаметра, лазерные локаторы, магнитометры, компьютеры для обработки сигналов и управления антенным полем.

Конспирологи считают, что HAARP — это колоссальная микроволновая печь, чье излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара, вызывая катаклизмы и техногенные катастрофы. Как бы там ни было, в середине августа 2015 года оборудование HAARP было передано в Университет Аляски.

Биологическое оружие

Наверное, самое страшное оружие в списке. Искусственно вызванная пандемия может запросто уничтожить большое количество людей, пока не будет синтезирована вакцина, если это, конечно, возможно. МИД России уже не раз выражал опасения в связи с размещением биологических лабораторий США у своих границ, как, например, это было сделано в поселке Алексеевка в Грузии. Там была построена лаборатория Управления медицинских исследований сухопутных войск США.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: vpoanalytics.com

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН эксперт Игорь Никулин отметил, что за последние десять лет американцы создали порядка 400 биологических лабораторий по всему миру.

По словам Никулина, в них работают исключительно военные микробиологи, вирусологи США. Все страны первым делом подписывают документ о неразглашении. То есть там поддерживается принцип территориальности, как у посольств, никакие местные санэпидслужбы туда заходить не могут.

Заказчиком создания таких своеобразных медицинских центров во всех странах выступает Defense Threat Reduction Agency (DTRA) — Агентство по уменьшению угрозы, которое является одной из структур министерства обороны США. До 1998 года эта структура называлась Defense Special Weapons Agency — Агентство специального оружия.