Большой полевой тест Samsung Galaxy S9: в Нью-Йорк и обратно

Мы уже рассказали о первых впечатлениях о Galaxy S9 и Galaxy S9+ , а также опубликовали обзор главных смартфонов Samsung 2018 года. Однако какие-то детали и нюансы обычно «всплывают» лишь при повседневном длительном использовании устройств. Редактор 42.TUT.BY сделал Galaxy S9 своим основным смартфоном на две недели, в том числе, во время поездки в Нью-Йорк. Читайте о том, что понравилось и не понравилось ему в топовом гаджете во время большого полевого теста.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Предыстория

До сих пор, как у настоящего техногика, у меня было два продвинутых смартфона — iPhone 7 Plus и Samsung Galaxy S8. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но ни один в моем понимании не был идеальным, поэтому я то и дело чередовал их.

К примеру, в моем iPhone мне нравится большой экран с правильной цветопередачей, «вылизанная» и работающая, как часы, iOS и хорошая батарейка. Но не нравится медленная зарядка, неудобный размер для одной руки и неполноценная работа с моими смарт-часами Gear Sport.

В Galaxy S8 очень нравится дизайн, эргономика (он идеально лежит в моей руке), поддержка двух SIM-карт (удобно в поездках), быстрая зарядка и полная поддержка Gear Sport, но не нравится работа камеры в темное время, необходимость заряжать аккумулятор 2 раза в день с моим суперактивным использованием, а особенно — «зеленящий» экран с не совсем естественными цветами (за полгода я так и не смог настроить цветовой профиль под себя).

В Нью-Йорке намечалась презентация телевизоров Samsung, и мне было очень интересно, насколько Galaxy S9 впишется в мою «систему координат». Для длительного теста я сознательно выбрал «младшую» модель — идеально в руке у меня лежит именно 5,8-дюймовый гаджет, а в двойной камере большого Galaxy S9+ (с возможностью двукратного зума) я не вижу особого смысла.



Galaxy S9 и Galaxy S9+

История о потерянном чемодане и неплохой батарее

За день до поездки я полностью настроил смартфон, закачал офлайн-карты и любимые треки из Apple Music, батарею дозарядил до 100% уже утром (и как потом выяснилось, не зря). Разумеется, в рюкзаке был и полностью заправленный пауэрбанк на 10000 мАч.

Полчаса пролистывания ленты FB по пути в аэропорт, около часа аркадных игр во время ожидания посадки и час музыки во время полета. В Москву я прилетел с зарядом около 60%.

Еще полчаса Wi-Fi в Шереметьево, и мы садимся в самолет до Нью-Йорка. Наличие мультимедийной системы во время 9-часового полета позволило мне сэкономить батарейку. Смартфон в это время я использовал исключительно как плеер (около 4 часов).



Эта и дальнейшие фотографии сделаны на Galaxy S9.

Еще около получаса на прохождение таможни (слушал музыку и играл) и наша группа выходит получать багаж. К сожалению, я был единственным, чей чемодан затерялся — видимо, это произошло во время московского трансфера.

На тот момент в Минске уже было 2 часа ночи, а у смартфона — примерно 25% заряда. Простояв около часа в очереди таких же неудачников, я заполнил заявление и поехал. Но не в ресторан, куда давно направились другие журналисты, а в магазин — покупать футболки и носки, так как в ручной клади со мной летела только техника и зарядки.

В Нью-Йорке был вечер и очень красиво:





После вынужденного шопинга и ужина я наконец попал в отель. Это было в пять утра по Минску. На тот момент осталось около 10% батареи. Таким образом, Galaxy S9 выдержал почти сутки с момента выхода из дома без использования дополнительной подзарядки с вполне активным режимом использования. Неплохо! Уверен, мой iPhone 7 Plus справился бы не хуже, а вот к Galaxy S8 пришлось бы подключать зарядку.

Кстати, небольшая, но удобная фича у Android (в отличие от iPhone), что прямо на экране блокировки можно разместить двойные часы. Если разница с домом большая (а у Минска с Нью-Йорком это 8 часов), ты всегда ориентируешься, можно ли сейчас позвонить домой или написать коллеге.





В iOS это можно посмотреть лишь в приложении часов на вкладке «Мировое время» (либо на часах Apple Watch, если они у вас есть).

Проверка снегом и ночью

Раз уж говорим про батарею, то отмечу, что и все остальные дни нахождения в Нью-Йорке пауэрбанк мне ни разу не понадобился. Я заряжал смартфон с утра и его с запасом (15−25%) хватало до вечернего возвращения в отель (в 21−22 часа).

Использование гаджета — в основном, для фотографий и их передачи в мессенджерах. Круто, что по всему Манхэттену разбросаны пилоны LinkNYC, раздающие бесплатный Wi-Fi, причем на неплохой скорости (снимки просто «улетали»). Иногда переход между ними был бесшовный, и связь не прерывалась вообще. Вот бы в Минске такое.

Кстати, в этих же пилонах можно было получить информацию и подзарядить мобильник (неоднократно видел, как этим пользовались прохожие):





Все дни, кроме презентации телевизоров (кстати, почитайте о ней ), были свободными — можно было гулять по городу. Отель располагался в Манхэттене, поэтому вся красота была в пешей доступности. Я сознательно не брал с собой фотоаппарат — хотелось проверить, за что авторитетная DxOmark назвала камеру смартфона лучшей среди смартфонов . Ведь именно в качестве фотоаппарата Galaxy S9 использовался 50% всего времени моей поездки.

Так вышло, что в один из дней началась снежная вьюга, которая привела к настоящему коллапсу на улицах, некоторые магазины просто закрылись до следующего дня.





В любом случае, это дало мне возможность проверить камеру во всех условиях — в солнце и снег, днем и ночью.

Абсолютно все снимки сделаны в автоматическом режиме «с рук» — не потому, что я ленился, а потому, что подавляющее большинство пользователей будет снимать именно так. Вот некоторые примеры:









































Особенно мне понравились снимки в ночное и вечернее время. К сожалению, я не взял для сравнения свои Galaxy S8 и iPhone 7 Plus, но по опыту использования последних в похожих условиях они однозначно проигрывают новому Galaxy S9:

































Безусловно, хорошая зеркалка с правильной оптикой и прямыми руками сделает гораздо лучшие кадры ( смотрите пример ), но для камеры смартфона — это практически идеальный по состоянию на 2018 год результат. В DxOmark были правы, нужно признать.

И про фронталку. Она очень хорошая, но хотел бы отдельно выделить режим «селфи-фокус» — в этом случае снимки делаются с небольшим размытием фона и получаются настоящие портреты. Пример:





Про дисплей и Wi-Fi

SIM-карту в США я не покупал (там это недешевое удовольствие), но по опыту полетов в другие страны скажу, что поддержка двух SIM-карт в смартфоне — это очень круто для путешествий.

В первом слоте остается «домашняя» симка, куда приходят банковские оповещения и входящие звонки по работе, вторая покупается на месте для интернета. Говорят (в очередной раз), что в этом году появится двухсимочный iPhone, но пока Android-производители рулят.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Нью-Йорке для интернета я пользовался исключительно Wi-Fi. Ни в номерах, ни на улице проблем с сигналом не было, но это не показательно. А показательно другое — вернувшись в Минск, я словил домашний Wi-Fi возле подъезда, хотя раньше (с Galaxy S8) такого никогда не было. Похожая ситуация была и на работе. Это субъективно (никаких программных замеров я не делал), но, похоже, с приемом дела стали получше.

Как я писал выше, 50% времени Galaxy S9 работал, как фотоаппарат, остальное же время он использовался для серфинга, соцсетей, мессенджеров и казуальных игр. На солнце проблем с экраном никаких нет (он стал на 20% ярче и без того яркого дисплея в Galaxy S8), но хочу отметить другое — правильную цветопередачу.



Слева — Galaxy S9, Справа — Galaxy S8

Даже без дополнительных настроек, по умолчанию, цвета очень близки к натуральным. Это то, чего мне очень не хватало в Galaxy S8.

Кстати, если отбросить мое субъективное мнение, то недавно эксперты авторитетной DisplayMate заявили, что точность цвета на экране Galaxy S9 максимально приближена к идеальной , и присвоили дисплею наивысший класс — «Отличный A+».

А теперь о том, что раздражало

— Клавиатура

Я не знаю, что за волшебники работают в Apple, но с их «родной» клавиатурой я почти никогда не промахиваюсь по буквам. Здесь же у меня выходили ошибки чуть ли не в каждом слове. Часто всё писалось в пути на ходу одной рукой, но из-за промахов приходилось останавливаться и исправлять (Т9 я не использую).

Разумеется, с большой вероятностью, помогла бы сторонняя клавиатура, но ее было лень искать и ставить (и почему нельзя сделать хорошую «родную»?).

— Вылетания приложений

Понятно, тут вина разработчиков программ, а не Samsung, но это раздражало, особенно когда я пытался по 10 раз подряд запускать Apple Music.





— Переключения режимов камеры

В Galaxy S8 я привык переключаться между селфи и основной камерой свайпом вверх по экрану, В Galaxy S9 такая опция осталась, но! Переключение между режимами съемки одной камеры (например, обычным и панорамным режимом) происходит свайпами слева направо (или наоборот). И часто смартфон путал направление, что очень раздражало.

Представьте себе, что вы видите отличный кадр, быстро включаете камеру, пытаетесь переключиться из режима селфи (он остался с прошлой съемки) в обычный с помощью свайпа вверх, а вместо этого у вас запускаются AR Emoji (которые должны появляться после свайпа влево, а не вверх).

Потерянная секунда, и хороший кадр «улетел», прямо как эти голуби, оставшиеся лишь по краям снимка.





Надеюсь, что этот момент поправят программно в будущих прошивках.

— Кнопка Bixby

Помощник Samsung пока практически бесполезная вещь, однако, как и у Galaxy S8, для него выделили отдельную кнопку на левом торце. К сожалению — опять же, чаще всего во время попытки сделать фотку одной рукой — эта кнопка нажималась, и вместо видоискателя я смотрел на подгружающиеся виджеты Bixby. Очень надеюсь, что в будущем у нас будет возможность переназначения на нее другой функции (например, камеры), либо полного ее отключения.

Вывод

Лично для меня Samsung Galaxy S9 — это прекрасный апгрейд Galaxy S8 в нужных мне местах. Теперь у него дисплей с прекрасной цветопередачей, отличная съемка при плохом освещении и увеличенное время автономной работы — ровно то, чего мне не хватало в прошлогоднем флагмане. Я не геймер и не меломан, поэтому такие вещи, как увеличенная производительность или стереодинамики, для меня имеют третьестепенное значение.

Однако я почти наверняка уверен, что большинство пользователей скажет: «Да он точно такой же внешне, как старый, но стоит дороже!». И будут в чем-то правы. Если в марте прошлого года Galaxy S8 вызывал однозначный вау-эффект в сравнении с конкурентами, то сейчас безрамочностью уже никого не удивить.





Поэтому, если вы думаете купить один из этих смартфонов, и вам нужен почти безупречный дисплей, важно качество съемки при плохом свете (а также увеличенное время автономной работы и стереодинамики) — смело выбирайте Galaxy S9. Если эти параметры устраивают в прошлогоднем флагмане — покупайте его, Galaxy S8 по-прежнему более, чем актуален, и при этом стоит дешевле.

Что касается Galaxy S9+, то он лучше Galaxy S9, если необходим увеличенный дисплей, более емкая батарея и камера с двойным зумом. Которая бы мне пригодилась вот в этой ситуации:





Смотрите, сколько у нас сейчас стоят прошлогодние и нынешние флагманы Samsung: