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Что значит формула, которую Стивен Хокинг хотел поместить на свой надгробный камень
15.03.2018 10:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
14 марта
В 2002 году на своем 60-летии доктор Хокинг
Эта формула — центральный элемент нашего понимания черных дыр, отмечает издание
Вот она:
Энтропия здесь обозначена буквой S, а площадь поверхности черной дыры — A. Остальные буквы — константы: k — постоянная Больцмана, c — скорость света, ħ - приведенная постоянная Планка, G — гравитационная постоянная.
Этой формулой Хокинг и Бекенштейн показали, что энтропия черной дыры пропорциональна площади ее горизонта событий. Это очень интересно: ведь энтропия обычного тела пропорциональна его объему, а не площади.
Формула Бекенштейна — Хокинга разрешила противоречие теории черных дыр законам термодинамики. Однако при этом возник новый
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14 марта умер известный астрофизик Стивен Хокинг. Возможно, на его надгробной плите разместят формулу — во всяком случае, сам он этого хотел. Пришло время...
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