Путин анонсировал полет на Марс уже в следующем году

Владимир Путин заявил, что в 2019 году Россия запустит миссию в сторону Марса. Он рассказал об этом в документальном фильме Андрея Кондрашова, опубликованном в «Одноклассниках». Об этом пишет TJournal.





Президент России заявил: «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году. Мы собираемся запустить в сторону Марса миссию».

Также Путин анонсировал новые исследования Луны, отличные от проводимых в СССР. По его словам, на спутнике «есть чем заниматься» и именно оттуда начнутся исследования других планет и «далекого» космоса: «[Луну будем исследовать] не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода».