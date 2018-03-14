Выбираем ванну правильно. Советы эксперта!



Хорошая ванна – неотъемлемая часть современных комфортных санузлов. Давайте рассмотрим те параметры, которые необходимо учесть, чтобы подобрать сантехнику именно для вашей ванной комнаты.

Чтобы не ошибиться в выборе, в первую очередь нужно учесть размеры своей ванной комнаты. Для одноместной ванны оптимальна высота 50-70 см, 150-180 см длины и ширина от 70 до 100 см. В ванные комнаты малых размеров можно купить сидячую ванну длиной всего около 100 см.

По типу различают: отдельностоящие, встраиваемые и угловые ванны. Отдельностоящую ванну можно установить вдоль стены, это самый распространенный и простой в монтаже тип ванн.





Встраиваемая ванна устанавливается в нише или специальном гипсокартонном подиуме. Монтаж встраиваемой ванны осуществит лишь опытный специалист. Угловая ванна значительно экономит место в помещении. Как правило, они имеют треугольную форму.

Материалы изготовления ванн разнообразны. Наиболее популярны сегодня акриловые ванны : надежные, теплоемкие, легкие. При наполнении водой акриловая ванна не издает особого шума.





Стальные ванны прочны и стоят недорого, но шумят больше. Вода в такой ванне остывает быстрее, а эмалевое покрытие неустойчиво к механическим воздействиям и может трескаться.

Чугунная ванна – классический и актуальный по сей день вариант. Такую ванну можно купить недорого и надолго, она теплоемка и стойка к коррозии. Минусы чугунных ванн – невозможность придать им интересную форму, как в случае с акрилом, а также эмаль, которая со временем трескается.





Ванны из камня , дерева, меди и стекла очень эффектны и смотрятся эксклюзивно, однако их главный минус – высокая цена и необходимость наличия специального интерьера.

Немаловажной деталью ванны является слив-перелив. Слив-перелив, размещенный в нижней и боковой частях ванной отверстия, позволяет воде не перелиться через край. Он бывает трех видов: стандартный, полуавтоматический и автоматический.

Стандартный слив-перелив – самый бюджетный и довольно устаревший вариант. Каждый помнит, как случайно выдергивал пробку из сливного отверстия и уровень воды в ванной стремительно падал. В полуавтоматическом сливе-переливе поднятие происходит с поворотом ручки на отверстии перелива.

Для слива воды в автоматическом сливе-переливе достаточно просто нажать на кнопку на сливном отверстии.

Что касается производителей, то наибольшей популярностью у белорусских потребителей пользуются польские, чешские, испанские и российские ванны таких брендов как Ravak , Roca , Kolo , Triton , Универсал .





Если вы – счастливый владелец просторной ванной комнаты, то имеете возможность установить любую ванну, в любом месте и с каким угодно набором функций и аксессуарами: подголовниками, подлокотниками, ручками, нескользящим дном и регулируемыми ножками, что очень удобно при неровном напольном покрытии. Электронное управление, озонирование воды , дезинфекция, хромотерапия, подсветка – все это можно добавить опционально.

Помните, ванная комната – это не только место ежедневной гигиены, но и комната отдыха и релаксации. Ванна – тот вид сантехники, который устанавливается на долгие годы. Учитывайте все мелочи и нюансы, ведь это вопрос вашего комфорта, быта и удовольствия.

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