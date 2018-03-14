Африканскому учителю, который рисовал Microsoft Word на доске, прислали компьютеры

В феврале 2018 года по фейсбуку разошлись фотографии ганского учителя информатики Ричарда Акото (Richard Akoto). У учеников небольшой деревенской начальной школы, в которой он преподает, не было компьютеров, поэтому африканец перед каждым уроком подробно рисовал на доске различные программы вроде Microsoft Word.





В разговоре с изданием Quartz Акото отметил, что для полноценной работы компьютерного класса школе нужно около 50 устройств. Через месяц после того, как снимки стали популярны, учитель получил первые пожертвования.

12 марта африканская компьютерная школа NIIT подарила школе пять компьютеров, несколько неназванных «аксессуаров» и учебники по информатике. Акото получил личный ноутбук.



Фото: Ричард Акото



Фото: Ричард Акото

За несколько дней до этого сотрудник университета Лидса в Великобритании прислал ученикам еще один новый ноутбук. 13-летний учащийся школы отметил , что до этого видел компьютеры только на картинках и на свалке во время поездки в ближайший город.

1 марта компания Microsoft пообещала подарить Акото компьютер и дать доступ к образовательным программам. Вручение устройства произойдет на конференции Microsoft в Сингапуре, куда пригласили африканского преподавателя.

Ранее Акото рассказывал, что его цель — подготовить детей к национальному экзамену по информатике, где дети из богатых городов и деревень получают одни и те же задания. В 2017 году один из учеников, которому помогал Акото, получил высшую оценку на экзамене.