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Африканскому учителю, который рисовал Microsoft Word на доске, прислали компьютеры
15.03.2018 15:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В феврале 2018 года по фейсбуку
В разговоре с изданием Quartz Акото отметил, что для полноценной работы компьютерного класса школе нужно около 50 устройств. Через месяц после того, как снимки стали популярны, учитель
12 марта африканская компьютерная школа NIIT подарила школе пять компьютеров, несколько неназванных «аксессуаров» и учебники по информатике. Акото получил личный ноутбук.
За несколько дней до этого сотрудник университета Лидса в Великобритании прислал ученикам еще один новый ноутбук. 13-летний учащийся школы
1 марта компания Microsoft
Ранее Акото рассказывал, что его цель — подготовить детей к национальному экзамену по информатике, где дети из богатых городов и деревень получают одни и те же задания. В 2017 году один из учеников, которому помогал Акото, получил высшую оценку на экзамене.
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