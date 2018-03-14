Девять доказательств того, что у Стивена Хокинга было отличное чувство юмора

Стивен Хокинг был не только умнейшим человеком, но и любителем пошутить. Его речевой синтезатор нередко озвучивал остроты, а после — фирменное металлическое «ха-ха-ха». Сайт Bored Panda собрал самые забавные моменты из интервью и выступлений Хокинга.

Встреча Стивена Хокинга и Джона Оливера





Вечеринка для путешенственников во времени

В 2009 году Стивен Хокинг устроил шикарную «вечеринку для путешенственников во времени». Приглашения он разослал после того, как прием закончился. Никто не пришел.

Новый голос Стивена Хокинга

Британская благотворительная организация «Разрядка смехом» создала пародийное видео, в котором Стивен Хокинг устраивает кастинг на роль нового голоса. В нем участвует миллиардер Билл Гейтс, а также актеры Лиам Нисон, Эдди Редмейн и Стивен Фрай.

Стивен Хокинг о Брекзите

В 2016 году премьер Великобритании Тереза Мэй вручила Хокингу награду «Гордость Британии». «Спасибо, госпожа премьер-министр за эти добрые слова, — сказал Хокинг со сцены. — Я имею дело со сложными математическими вопросами каждый день. Но пожалуйста, не просите меня помочь с Брекзитом».

Хокинг и Джим Керри



Изображение: LongEclipse / reddit.com

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