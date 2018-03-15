МВД Беларуси предупредило о появлении нового вида кибермошенничества

МВД Беларуси предупредило о появлении в республике нового вида мошенничества с карточками. Сейчас криминальная схема активно применяется злоумышленниками на территориях США и Западной Европы, передает TUT.by .

Согласно представленной информации, мошенники устанавливают специальные накладки на POS-терминалы, используемые для оплаты товаров и услуг. Устройства считывают персональные данные с магнитной полосы банковской карточки и запоминают введенный клиентом PIN-код. Затем изготавливается дубликат карты, на которую записывается похищенная информация, что дает возможность снять деньги в любом банкомате.

В некоторых случаях преступники используют перепрограммированные терминалы, которые имитируют неудачную попытку проведения платежной операции. Для внедрения ложных терминалов, мошенники вербуют сообщников, среди которых официанты, бармены, таксисты, продавцы, операторы АЗС и другие представители профессий, работающие непосредственно с кассовым оборудованием.

МВД советует владельцам банковских карт быть более внимательными при их использовании и предпринять дополнительные меры защиты. В частности, оформить чиповую карту, подключить услугу СМС-оповещения, а также установить на карту дифференцированные лимиты на снятие наличных денег и расчеты в интернете.

Также специалисты рекомендуют обращать внимание на POS-терминалы: устройство не должно содержать посторонних элементов, а поле для введения PIN-кода и наружный светодиод должны быть отчетливо видны.