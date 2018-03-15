ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД Беларуси предупредило о появлении нового вида кибермошенничества

15.03.2018 22:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
МВД Беларуси предупредило о появлении нового вида кибермошенничества

МВД Беларуси предупредило о появлении в республике нового вида мошенничества с карточками. Сейчас криминальная схема активно применяется злоумышленниками на территориях США и Западной Европы, передает TUT.by.

Согласно представленной информации, мошенники устанавливают специальные накладки на POS-терминалы, используемые для оплаты товаров и услуг. Устройства считывают персональные данные с магнитной полосы банковской карточки и запоминают введенный клиентом PIN-код. Затем изготавливается дубликат карты, на которую записывается похищенная информация, что дает возможность снять деньги в любом банкомате.

В некоторых случаях преступники используют перепрограммированные терминалы, которые имитируют неудачную попытку проведения платежной операции. Для внедрения ложных терминалов, мошенники вербуют сообщников, среди которых официанты, бармены, таксисты, продавцы, операторы АЗС и другие представители профессий, работающие непосредственно с кассовым оборудованием.

МВД советует владельцам банковских карт быть более внимательными при их использовании и предпринять дополнительные меры защиты. В частности, оформить чиповую карту, подключить услугу СМС-оповещения, а также установить на карту дифференцированные лимиты на снятие наличных денег и расчеты в интернете.

Также специалисты рекомендуют обращать внимание на POS-терминалы: устройство не должно содержать посторонних элементов, а поле для введения PIN-кода и наружный светодиод должны быть отчетливо видны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси предупредило о появлении в республике нового вида мошенничества с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Алиса» счала частью «Яндекс.Браузера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика