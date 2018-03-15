Голосовая помощница «Алиса» счала частью «Яндекс.Браузера» для Windows. Взаимодействовать с ней можно с помощью голосовых команд и тестовых сообщений.

«Алиса» умеет управляться не только с браузером, но и с компьютером в целом. Она готова запустить Word или калькулятор, открыть настройки, перезагрузить компьютер и много другое. Например, ее можно попросить открыть «Википедию» или любимый канал на YouTube, восстановить в браузере последнюю закрытую вкладку, поставить песню или включить звук. Со временем список умений «Алисы» будет расширяться.





В основе «Алисы» лежит нейронная самообучающееся сеть, поэтому сервис распознает речь с высокой степенью точности и пониманием контекста. Также над его обучением работают сторонние разработчики, примкнувшие к программе «Яндекс.Диалоги».