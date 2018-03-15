ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Алиса» счала частью «Яндекс.Браузера»

15.03.2018 20:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Голосовая помощница «Алиса» счала частью «Яндекс.Браузера» для Windows. Взаимодействовать с ней можно с помощью голосовых команд и тестовых сообщений.

«Алиса» умеет управляться не только с браузером, но и с компьютером в целом. Она готова запустить Word или калькулятор, открыть настройки, перезагрузить компьютер и много другое. Например, ее можно попросить открыть «Википедию» или любимый канал на YouTube, восстановить в браузере последнюю закрытую вкладку, поставить песню или включить звук. Со временем список умений «Алисы» будет расширяться.

«Алиса» счала частью «Яндекс.Браузера»

В основе «Алисы» лежит нейронная самообучающееся сеть, поэтому сервис распознает речь с высокой степенью точности и пониманием контекста. Также над его обучением работают сторонние разработчики, примкнувшие к программе «Яндекс.Диалоги».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосовая помощница «Алиса» счала частью «Яндекс.Браузера» для Windows. Взаимодействовать с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Google запретила рекламу криптовалют и токенов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика