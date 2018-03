Анонсирован боевик Shadow of the Tomb Raider

Компания Square Enix официально анонсировала приключенческий боевик Shadow of the Tomb Raider.

Детали игры объявлены не были, зато есть постановочный трейлер. К сожалению, кадров с реальным игровым процессом он не содержит. Полноценная презентация проекта состоится 27 апреля.

По слухам, действие новой части будет происходить в Центральной Америке на территории, где раньше проживали племена ацтеков, майя и инков.

Релиз Shadow of the Tomb Raider запланирован на 14 сентября этого года. Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.