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Анонсирован боевик Shadow of the Tomb Raider
15.03.2018 19:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Square Enix официально анонсировала приключенческий боевик Shadow of the Tomb Raider.
Детали игры объявлены не были, зато есть постановочный трейлер. К сожалению, кадров с реальным игровым процессом он не содержит. Полноценная презентация проекта состоится 27 апреля.
По слухам, действие новой части будет происходить в Центральной Америке на территории, где раньше проживали племена ацтеков, майя и инков.
Релиз Shadow of the Tomb Raider запланирован на 14 сентября этого года. Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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Компания Square Enix официально анонсировала приключенческий боевик Shadow of the Tomb Raider. Детали игры...
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