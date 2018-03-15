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Презентация iOS 12 и iPhone SE 2 состоится 4 июня
15.03.2018 19:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Apple официально объявила, что конференция WWDC 2018 пройдет с 4 июня по 8 июня. В рамках мероприятия компания представит свои новых программные и аппаратные продукты.
Главной темой мероприятия должна стать операционная система iOS 12. Также ожидается презентация нового 11-дюймового планшета iPad со сканером Face ID и обновленных компьютеров MacBook с сопроцессорами ARM, которые будут отвечать за некоторые регулярные процессы и позволят увеличить время автономной работы.
Приятным сюрпризом может стать анонс компактного смартфона iPhone SE 2, судьба которого до сих пор не ясна. По слухам, компания могла отменить его из-за загруженности партнеров. Вместо данного аппарата может быть объявлено об уценке iPhone 6 до $400. Для сравнения, оригинальный iPhone SE сейчас стоит $350.
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Apple официально объявила, что конференция WWDC 2018 пройдет с 4 июня по 8 июня. В рамках мероприятия компания...
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