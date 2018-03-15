В Беларуси стартовали продажи Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Сегодня в Беларуси начались официальные продажи новых флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+.





Где купить

Обе новинки в первый день продаж можно приобрести в фирменных магазинах Samsung в минских торговых центрах Dana Mall и Galleria и в Samsung Plaza (Я. Коласа, 1).

Кроме того, устройства доступны в салонах сотовых операторов (velcom и МТС), у ритейлеров «5 элемент», «Электросила», «На связи», «Алло», «Связной» и «Евросеть».

Официальное мероприятие, приуроченное к старту продаж, а также открытию обновленной интерактивной Galaxy S9 Studio, пройдет сегодня в 17.00 в ТЦ Galleria (Минск, пр.Победителей, 9).

Сколько стоят

За Samsung Galaxy S9 (64 ГБ) придется отдать 2099 рублей, Galaxy S9+ (64 ГБ) оценивается в 2399 рублей. За топовую модификацию Galaxy S9+ с 256 ГБ встроенного хранилища стоит 2599 рублей.

Некоторые ритейлеры предлагают купить аппараты как одним платежом, так и в беспроцентную рассрочку сроком до 24 месяцев.

Основные «фишки»

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ изготавливаются из стекла и металла, они защищены от попадания воды и пыли по стандарту IP68.





Смартфоны поддерживают установку двух nanoSIM-карт или одной «симки» и карты памяти microSD объемом до 400 ГБ. Сканер отпечатков пальцев находится под модулями основной камеры на задней стороне аппаратов. Кроме того, гаджеты можно разблокировать сканированием лица пользователя.

Диагонали дисплеев Galaxy S9 и Galaxy S9+ составляют 5,8 и 6,2 дюймов, матрица — Super AMOLED, разрешение — 2960 на 1440 пикселей, соотношение сторон — 18,5:9.





Аппараты, официально продающиеся в нашей стране, работают на процессоре Exynos 9810. Оперативной памяти в Galaxy S9 устанавливается 4 ГБ, в Galaxy S9+ 6 ГБ. Емкости аккумуляторов в сравнении с флагманами прошлого года остались неизменными — соответственно 3000 и 3500 мАч для младшей и старшей модели.

Основная камера в Galaxy S9 — одинарная, разрешением в 12 Мп. Galaxy S9+ получил дополнительный модуль на 12 Мп для создания фотографий с эффектом размытия заднего фона (боке) и двукратного оптического увеличения.



Спереди Galaxy S9, сзади Galaxy S8

Главная «фишка» основной камеры Galaxy S9 и Galaxy S9+ заключается в изменяющейся диафрагме. У пользователя на выбор есть два значения — f/1.5 (используется при съемках в темноте) и f/2.4 (при хорошем освещении для лучшей детализации).

Кроме того, аппараты могут записывать короткие видео на скорости в 960 кадров в секунду в разрешении 720p. Разрешение фронтального селфи-модуля — 8 Мп. С его помощью можно создавать анимированные эмодзи, напоминающие реальных пользователей.