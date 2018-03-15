Невидимые убийцы: самые опасные яды спецслужб

Яд для спецслужб — это практически идеальное оружие. Чтобы убить человека, нужны микроскопические дозы современных отравляющих веществ, поэтому жертва в большинстве случаев не поймет, что произошла атака. Даже непосредственный контакт не всегда нужен — достаточно обработать предмет, которым часто пользуется жертва.



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Современная наука достигла таких высот, что может изготовить яд, который подействует только на конкретного человека, потому что отравляющее вещество будет сделано с учетом его физиологии. О многих ядах до сих пор ничего не известно, одни лишь названия секретных программ «Фуэтэ», «Фагот», «Фляга», «Фактор», «Фолиант»… 42.TUT.BY выбрал пять самых сильных из известных ядов спецслужб.

Смертельная классика

Яды разрабатываются для спецслужб по всему миру. Классикой считается рицин, чья смертельная доза в 80 раз меньше, чем у цианистого калия. С виду он похож на белый порошок, который ничем не пахнет. Этот яд не может пройти через кожу — необходимо средство доставки его внутрь организма жертвы. Для летального исхода необходимо, чтобы токсин попал в кровь жертвы. Сам яд производится из семян растения Ricinus communis (клещевины), которые давятся для получения касторового масла.



Семена клещевины. Фото: wattpad.com

Смерть от этого яда наступает довольно быстро. Широко известен случай убийства Георгия Маркова, который бежал в Великобританию. Он был ликвидирован в 1978 году при помощи укола зонтиком особой конструкции (по другой версии это было пневматическое ружье, стрелявшее микрокапсулой с рицином и замаскированное под зонтик). На следующий день Маркова стали мучить приступы тошноты, резко поднялась температура, и он был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Трехмерное изображение цепей рицина, смоделированных на основе данных рентгеноструктурного анализа. В верхней части рисунка пунктиром обозначена цепь А, а в нижней сплошной линией — цепь. Фото: oblepiha.com

Учитывая, что яд довольно просто изготовить, он привлекает внимание террористов. Например, в 2003 году во время одного из полицейских рейдов в Лондоне были арестованы семеро выходцев из стран северной Африки, в основном из Алжира, которые занимались производством рицина. Письмо с этим ядом даже пытались послать Бараку Обаме.

Яд для ЦРУ

Этот яд используют спецслужбы США. Следы сакситоксина невозможно найти даже при помощи самой совершенной химической экспертизы. Сакситоксин выдавался пилотам самолетов-шпионов U-2 в качестве яда, спрятанного в серебряном долларе. Первоначально этот яд получали из моллюсков, собранных вручную на Аляске, но в 1977 году американским ученым удалось его синтезировать в лаборатории.



Фото: myshared.ru

В ЦРУ и американской армии сакситоксин получил наименование TZ. Его особенность в том, что смерть наступает всего через несколько секунд. Всего 0,2 миллиграмма сакситоксинов может убить человека.

Использует ФСБ

В российских спецслужбах наиболее популярны «фторацетаты» — производные фторуксусной кислоты. Они поражают одновременно множество систем организма. Это могут быть твердые или растворимые в воде вещества, а также летучие жидкости, не имеющие ни вкуса, ни цвета, ни запаха.



Фото: Expertrt.ru

Типичная смертельная доза для человека составляет 60−80 миллиграммов. В основе механизма токсического действия фторацетатов лежит их способность блокировать цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса) вследствие образования фторцитрата.

Смерть при отравлении наступает чаще всего в течение 24 часов от сердечной слабости, вызванной поражением проводящей системы сердца.

В этом свете показательна ликвидация террориста Хаттаба, которому прислали отравленное письмо. Террорист умер вскоре после того, как открыл конверт, погибли и те, кто доставлял письмо боевику. Источники в ФСБ утверждали, что письмо стало причиной смерти не менее десяти приближенных к Хаттабу людей и курьеров.

Наследие СССР

Многие годы разработкой ядов, которые были способны убивать жертвы без идентифицируемых следов, занимались в «Лаборатории № 12» . Подобных лабораторий в СССР было несколько, и средств на их работу партийные вожди не жалели.

В недрах таких научных центров в рамках разработки химического оружия 3-го поколения было создано целое семейство ядов — «Новички». Их разработка началась еще в 70-х годах под кодовым обозначением «Фолиант».



Фото: musei-smerti.ru

В рамках программы разрабатывалось несколько направлений, в том числе создание бинарных вариантов уже освоенного вещества Р-33 (VR, или «советский V-газ»), а также наработка новых, перспективных рецептур отравляющих веществ, в том числе и в бинарном исполнении.

Бинарное исполнение — это схема, при которой в боеприпасе содержится не готовое ОВ, а два изолированных по своим емкостям компонента — нетоксичные или хотя бы не такие опасные, как итоговый продукт.

Химик Вил Мирзаянов, который считается одним из разработчиков отравляющего вещества с обозначением «Новичок-5», рассказал, что минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Сам химик живет в США, куда эмигрировал в 1990-х годах.

Основное производство и тестовый полигон «Новичка-5» были расположены в городе Нукус в Узбекистане, где находился Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГНИИОХТ). В 2000-е годы под контролем и финансированием США они были закрыты , а оставшиеся запасы химического оружия уничтожены.

Полоний-210

Если верить СМИ, именно этим ядом был отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Следы этого яда легко обнаружить в организме, поэтому сомнительно, что спецслужбы взяли его на вооружение. А в случае со смертью Литвиненко его убийцы меньше всего пытались скрыть следы преступления — следы полония-210 найдены практически везде, где побывал Александр Литвиненко: в суши-баре, в баре отеля, в номере 441 той же гостиницы и в доме покойного на севере Лондона.



Изображение: youtube.com

Безопасная для человека доза полония-210 составляет 7 пикограмм (1 пикограмм — одна триллионная грамма). Получается, что хватит дозы вещества размером с пылинку, чтобы убить жертву.

Бывший офицер ГРУ Генерального штаба Советской армии, автор книг «Фабрика ядов КГБ» и статей по истории разведки, член Ассоциации международных исследований при Гуверовском институте Борис Володарский называет полоний-210 недорогим ядом. Он также изложил свою версию произошедшего в Лондоне:

«На основе этого полония-210 в специальной лаборатории был произведен совершенно специальный яд, который в виде кристаллика соли, очень хорошо и быстро растворимого, был впоследствии применен против Литвиненко. Этот кристаллик был помещен в специальное желе, которое было помещено в две оболочки, чтобы избежать излучения. Но излучение все-таки по какой-то причине было: то ли использовались неправильные вещества, то ли еще какие-то обстоятельства сыграли свою роль».