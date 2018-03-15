Появились примеры снимков, сделанных на продвинутую камеру Huawei P20

Huawei представит свои флагманские смартфоны P20 и P20 Pro 27 марта в Париже. Ранее мы узнали о характеристиках смартфонов и их дизайне , а сейчас в Сети появились снимки, сделанные, предположительно, Huawei P20.

Как известно, новые флагманы Huawei получат самые продвинутые за всё время камеры. У Huawei P20 будет два модуля — 12 и16 Мп, у Huawei P20 Pro — сразу три (добавится еще один 16 Мп для трехкратного оптического зума). Известно, что одно из главных преимуществ устройств станет очень качественная съемка при плохом освещении.

Exif-данные появившихся в Сети снимков говорят, что они были сделаны еще 23 февраля камерой нового флагмана Huawei:









