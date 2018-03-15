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Появились примеры снимков, сделанных на продвинутую камеру Huawei P20

16.03.2018 10:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Huawei представит свои флагманские смартфоны P20 и P20 Pro 27 марта в Париже. Ранее мы узнали о характеристиках смартфонов и их дизайне, а сейчас в Сети появились снимки, сделанные, предположительно, Huawei P20.

Как известно, новые флагманы Huawei получат самые продвинутые за всё время камеры. У Huawei P20 будет два модуля — 12 и16 Мп, у Huawei P20 Pro — сразу три (добавится еще один 16 Мп для трехкратного оптического зума). Известно, что одно из главных преимуществ устройств станет очень качественная съемка при плохом освещении.

Exif-данные появившихся в Сети снимков говорят, что они были сделаны еще 23 февраля камерой нового флагмана Huawei:

Появились примеры снимков, сделанных на продвинутую камеру Huawei P20

Появились примеры снимков, сделанных на продвинутую камеру Huawei P20
Появились примеры снимков, сделанных на продвинутую камеру Huawei P20
Появились примеры снимков, сделанных на продвинутую камеру Huawei P20

 
 
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Huawei представит свои флагманские смартфоны P20 и P20 Pro 27 марта в Париже. Ранее мы узнали о характеристиках смартфонов и их дизайне, а сейчас в Сети появились...

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