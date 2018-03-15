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Huawei P20 Lite представлен официально

16.03.2018 11:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Huawei официально представила упрощенную версию своего флагманского смартфона — P20 Lite. Гаджет получил безрамочный дизайн, «монобровь» и неплохие характеристики.

Huawei P20 Lite представлен официально

Huawei P20 Lite оснащен 5,84-дюймовым Full HD+ дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280×1080 пикселей, восьмиядерным процессором Kirin 659 с частотой 2,36 мГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, расширяемой на 256 ГБ.

У смартфона 16-мегапиксельная фронтальная камера и двойная основная (16 + 2 Мп), второй модуль используется для создания фотографий с эффектом боке. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Работает устройство под управлением Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой EMUI 8.0

Huawei P20 Lite представлен официально

Huawei P20 Lite будет продаваться в черном, голубом и розово-золотом цветах. В Польше устройство стоит 470 долларов, в Чехии — 440.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:

 
 
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Компания Huawei официально представила упрощенную версию своего флагманского смартфона — P20 Lite. Гаджет получил безрамочный дизайн, «монобровь» и неплохие...

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