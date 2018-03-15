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В Минск приехал "Гарольд, скрывающий боль"

16.03.2018 12:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В минский офис компании Wargaming прибыл Андраш Арато, известный в интернете как «Гарольд, скрывающий боль». Фотографии с ним появились в Instagram-аккаунтах с геолокацией компании, пишет dev.by.

В Минск приехал "Гарольд, скрывающий боль"
Фото: @rakipovich, @_sasha_hv_ / dev.by

Андраш Арато — 72-летний пенсионер из венгерского города Кёсег. Его снимки для фотостока стали популярны в интернете в 2011 году из-за выражения лица, на котором как будто читается боль, которую он подавляет.

В Минск приехал "Гарольд, скрывающий боль"

В Минск приехал "Гарольд, скрывающий боль"

В Минск приехал "Гарольд, скрывающий боль"

Wargaming не в первый раз привозит в Минск узнаваемых персонажей. Ранее в офисе компании побывали Стивен Сигал (он устроился на должность «консультанта по героическим сражениям» World of Warships) и Дольф Лундгрен (он снялся в рекламной кампании World of Tanks).

 
Теги: Минск
 
 
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В минский офис компании Wargaming прибыл Андраш Арато, известный в интернете как «Гарольд, скрывающий боль». Фотографии с ним появились в Instagram-аккаунтах...

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