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В Минск приехал "Гарольд, скрывающий боль"
16.03.2018 12:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В минский офис компании Wargaming прибыл Андраш Арато, известный в интернете как «Гарольд, скрывающий боль». Фотографии с ним появились в Instagram-аккаунтах с геолокацией компании, пишет
Андраш Арато — 72-летний пенсионер из венгерского города Кёсег. Его снимки для фотостока стали популярны в интернете в 2011 году из-за выражения лица, на котором как будто читается боль, которую он подавляет.
Wargaming не в первый раз привозит в Минск узнаваемых персонажей. Ранее в офисе компании побывали
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В минский офис компании Wargaming прибыл Андраш Арато, известный в интернете как «Гарольд, скрывающий боль». Фотографии с ним появились в Instagram-аккаунтах...
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