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Подошли на дистанцию ракетного удара: российские подводники рассказали о плавании к берегам США

16.03.2018 14:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российские атомные подлодки 971 «Щука-Б», не нарушая границ Соединенных Штатов Америки, смогли незаметно подойти вплотную к американским военным базам, сообщает телеканал «Звезда».

Подошли на дистанцию ракетного удара: российские подводники рассказали о плавании к берегам США

Командир дивизии атомоходов капитан первого ранга Сергей Старшинов рассказал, что подводным лодкам была поставлена задача занять позиции в районе военно-морских баз Соединенных Штатов Америки. Лодки оставались незамеченными, пока сами не обозначили себя в данных районах, а затем скрытно вернулись на базу.

Сообщается, что субмарины Северного флота скрытно пришли в район Мексиканского залива и расположились на дистанции ракетного удара у одной из основных баз американских подлодок.

При проектировании ракетоносца «Щука-Б» была поставлена задача в пять раз снизить уровень шумности по сравнению с самой совершенной российской торпедной лодкой 2-го поколения. Для этого на «Щуке-Б» была применена развитая система двухкаскадной амортизации, значительно снижающая структурный шум. Все механизмы размещены на амортизированных фундаментах. В итоге лодка по уровню скрытности впервые в истории российского подводного кораблестроения превзошла лучший американский аналог — многоцелевую ПЛА 3-го поколения «Лос-Анджелес».

Подошли на дистанцию ракетного удара: российские подводники рассказали о плавании к берегам США

По словам адмирала Джереми Бурда, занимавшего должность начальника оперативного штаба ВМС США в 1994—1996 годах, на тот период американские корабли были не в состоянии обнаружить «Щуку-Б», идущую со скоростью 6−9 узлов.

Получается, что по малошумности лодки проекта 971 соответствуют параметрам лодок четвертого поколения. Более того, «Щуки-Б» способны преодолевать незамеченными американскую гидроакустическую противолодочную систему SOSUS.

 
 
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Российские атомные подлодки 971 «Щука-Б», не нарушая границ Соединенных Штатов Америки, смогли незаметно подойти вплотную к американским военным базам, сообщает...

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