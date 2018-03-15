«ВКонтакте» представила приложение « Знакомства » для поиска пары среди подписчиков сообществ. Администрации паблика нужно установить приложение к себе, и тогда пользователи смогут знакомиться между собой. Об этом изданию TJ рассказали в пресс-службе соцсети.





В отличие от Badoo и Tinder, «Знакомства» ориентированы на знакомства внутри сообществ, а не по географической близости. Однако когда анкеты подписчиков «закончатся», пользователю покажут другие профили, в том числе из родного города.

«Знакомства» практически полностью копируют визуальный стиль и функции других приложений для знакомств. Пользователь заполняет небольшую анкету о себе, добавляет несколько фотографий и выставляет фильтры по полу и возрасту.

Карточки пользователей также можно смахивать движением влево или вправо. При взаимных лайках в приложении открывается чат, где можно связаться с потенциальным партнёром. Это отдельные сообщения, которые не показываются в переписке во «ВКонтакте». Даже при совпадении лайков «Знакомства» не показывает ссылку на страницу пары в соцсети — только информацию, заполненную в анкете.

По словам представителей «ВКонтакте», разработчиками приложения стала независимая команда, чьё название не раскрывается. Судя по сообществу «Знакомств», они запустили альфа-тестирование в январе 2018 года. К 14 февраля «ВКонтакте» запускала игру для поиска пары ко Дню святого Валентина, которая также копировала функции приложений для знакомств.