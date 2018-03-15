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"ВКонтакте" добавила сервис для знакомств
16.03.2018 14:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«ВКонтакте» представила приложение «
В отличие от Badoo и Tinder, «Знакомства» ориентированы на знакомства внутри сообществ, а не по географической близости. Однако когда анкеты подписчиков «закончатся», пользователю покажут другие профили, в том числе из родного города.
«Знакомства» практически полностью копируют визуальный стиль и функции других приложений для знакомств. Пользователь заполняет небольшую анкету о себе, добавляет несколько фотографий и выставляет фильтры по полу и возрасту.
Карточки пользователей также можно смахивать движением влево или вправо. При взаимных лайках в приложении открывается чат, где можно связаться с потенциальным партнёром. Это отдельные сообщения, которые не показываются в переписке во «ВКонтакте». Даже при совпадении лайков «Знакомства» не показывает ссылку на страницу пары в соцсети — только информацию, заполненную в анкете.
По словам представителей «ВКонтакте», разработчиками приложения стала независимая команда, чьё название не раскрывается. Судя по
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«ВКонтакте» представила приложение «Знакомства» для поиска пары среди подписчиков сообществ. Администрации паблика нужно установить приложение к себе, и тогда...
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