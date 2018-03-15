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"ВКонтакте" добавила сервис для знакомств

16.03.2018 14:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«ВКонтакте» представила приложение «Знакомства» для поиска пары среди подписчиков сообществ. Администрации паблика нужно установить приложение к себе, и тогда пользователи смогут знакомиться между собой. Об этом изданию TJ рассказали в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" добавила сервис для знакомств

В отличие от Badoo и Tinder, «Знакомства» ориентированы на знакомства внутри сообществ, а не по географической близости. Однако когда анкеты подписчиков «закончатся», пользователю покажут другие профили, в том числе из родного города.

«Знакомства» практически полностью копируют визуальный стиль и функции других приложений для знакомств. Пользователь заполняет небольшую анкету о себе, добавляет несколько фотографий и выставляет фильтры по полу и возрасту.

Карточки пользователей также можно смахивать движением влево или вправо. При взаимных лайках в приложении открывается чат, где можно связаться с потенциальным партнёром. Это отдельные сообщения, которые не показываются в переписке во «ВКонтакте». Даже при совпадении лайков «Знакомства» не показывает ссылку на страницу пары в соцсети — только информацию, заполненную в анкете.

По словам представителей «ВКонтакте», разработчиками приложения стала независимая команда, чьё название не раскрывается. Судя по сообществу «Знакомств», они запустили альфа-тестирование в январе 2018 года. К 14 февраля «ВКонтакте» запускала игру для поиска пары ко Дню святого Валентина, которая также копировала функции приложений для знакомств.

 
Теги: знакомства
 
 
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