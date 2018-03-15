Компания Ubisoft объявила о том, что гоночная игра The Crew 2 выйдет 29 июня 2018 года в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

The Crew 2 позволяет путешествовать по дорогам США – от Майами до Лос-Анджелеса. Помимо большого открытого мира, разбитого на четыре мини-региона, в игре есть огромный парк транспортных средств, который включает самолеты, автомобили, мотоциклы и лодки.





Как и в первой части, упор сделан на мультиплеер, но также предусмотрены одиночный и кооперативный режимы. Последний позволяет принять участие в различных ралли-рейдах вместе. Также в этом режиме можно играть одному с искусственным интеллектом.