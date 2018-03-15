Европейская версия Valkyria Chronicles 4 выйдет осенью

Компания Sega объявила, что тактическая ролевая игра Valkyria Chronicles 4 выйдет на территории США и Европы осенью 2018 года. Точная дата будет объявлена позже, однако на сайте торговой сети Amazon упоминается 16 октября.

По сюжету, в Европе продолжает бушевать война между Атлантической Федерацией и Самодержавным Восточным Имперским Союзом. Несмотря на отчаянное сопротивление федератов чаша весов неумолимо клонится в сторону Империи. Последней надеждой вырвать ускользающую победу и положить конец кровопролитию стала операция «Северный Крест» – тщательно спланированный удар, нацеленный в самое сердце врага, в столицу Империи. Выполнение задачи возложено на юного командира Клауд Уоллеса и его товарище из «Отряда Е»

Valkyria Chronicles — серия игр, действие которой разворачивается в альтернативной Европе на фоне конфликта между двумя сверхдержавами: восточноевропейским Имперским Альянсом и западноевропейской Атлантической Федерацией.