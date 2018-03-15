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Европейская версия Valkyria Chronicles 4 выйдет осенью
16.03.2018 10:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sega объявила, что тактическая ролевая игра Valkyria Chronicles 4 выйдет на территории США и Европы осенью 2018 года. Точная дата будет объявлена позже, однако на сайте торговой сети Amazon упоминается 16 октября.
По сюжету, в Европе продолжает бушевать война между Атлантической Федерацией и Самодержавным Восточным Имперским Союзом. Несмотря на отчаянное сопротивление федератов чаша весов неумолимо клонится в сторону Империи. Последней надеждой вырвать ускользающую победу и положить конец кровопролитию стала операция «Северный Крест» – тщательно спланированный удар, нацеленный в самое сердце врага, в столицу Империи. Выполнение задачи возложено на юного командира Клауд Уоллеса и его товарище из «Отряда Е»
Valkyria Chronicles — серия игр, действие которой разворачивается в альтернативной Европе на фоне конфликта между двумя сверхдержавами: восточноевропейским Имперским Альянсом и западноевропейской Атлантической Федерацией.
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Компания Sega объявила, что тактическая ролевая игра Valkyria Chronicles 4 выйдет на территории США и Европы...
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