Смартфон Huawei P20 Lite представлен официально

Компания Huawei официально представила смартфон P20 Lite, компанию которому скоро составят флагманские P20 и P20 Pro.

Новинка получила 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280 x 1080 пикселей, за защиту которого отвечает 2.5D-стекло. В качестве аппаратной основы выступает восьмиядерный процессор Kirin 659, в помощь которому установлено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Основная камера состоит из 16- и 2-мегапиксельного датчиков изображения, а для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера с функцией Face Unlock.





Также гаджет может похвастаться наличием порта USB Type-C, 3,5-мм разъема для наушников, сканера отпечатков пальцев на тыльной панели и аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo.

Huawei P20 Lite поступит в продажу до конца марта по цене около $468.