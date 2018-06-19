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В ПВТ прошла конференция для мобильных разработчиков

16.03.2018 23:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В ПВТ прошла конференция для мобильных разработчиков

Конференция для мобильных разработчиков «The year of 3 things: fast, clean, automated mobile dev» прошла в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. Организаторами выступили компании-резиденты CactusSoft и SoftTeco совместно с администрацией ПВТ. Мероприятие собрало более 60 человек, среди которых как начинающие, так и опытные создатели программных продуктов.

В рамках конференции были представлены доклады спикеров CactusSoft, которые осветили тенденции iOS-разработки. В свою очередь, спикер SoftTeco рассказал о кроссплатформенной разработке на базе React-native.

Первым с докладом выступил Иван Соболевский, iOS-разработчик CactusSoft. Он поделился с участниками своим мнением о переводе iOS-проектов на Swift, использовании паттернов этого языка, его инструментах. Также Иван предложил задуматься о переходе на Clean-архитектуру и важности написания тестов в процессе создания проектов.

Второй докладчик – Роман Наварич, разработчик SoftTeco с 6-ти летним опытом, аспирант БГУИР – осветил тему кроссплатформенной разработки, а именно, почему не стоит ее бояться, и что необходимо понимать, чтобы начать разрабатывать с React-native.

Максим Вялых, iOS Tech Lead CactusSoft, завершил конференцию своей презентацией об автоматизации запуска Unit / UI тестов, сбора метрик качества кода, доставки QA билдов, delivery RC билдов в TestFlight. Спикер также поделился собственным опытом использования Jenkins + Fastlane и применением данных технологий при разработке проектов в CactusSoft.

 
 
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Конференция для мобильных разработчиков «The year of 3 things: fast, clean, automated mobile dev»...
 
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