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Не пропустите: прямая трансляция конференции TEDxMinsk 2018

17.03.2018 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сегодня в Minsk Marriott Hotel пройдет конференция TEDxMinsk 2018. Восемь выдающихся спикеров представят свои идеи по общей теме «Код вдохновения».

42.TUT.BY организовал прямую трансляцию мероприятия, которая продлится с 14.00 до 18.00 (перерыв с 15.30 до 16.30).

Обратите внимание: после окончания онлайн-трансляции посмотреть выступления спикеров можно будет не ранее чем через месяц (таковы правила TED). Так что не пропустите их интересные выступления сегодня.

Кто выступает на TEDxMinsk 2018?

  • Андрей Вашкевич, генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов), спортивный журналист, расскажет о граундхоппинге — необычном хобби, которое объединяет любовь к футболу, истории и путешествиям.
  • Нейрохирург Владимир Журавлев выйдет за рамки традиционного медицинского знания и поведает о возможностях современной нейроэндокринологии.
  • Алексей Талай, предприниматель, спортсмен, отец четверых детей, член Паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, поделится жизненной энергией со всеми, кто по каким-то причинам не может собраться с силами и двигаться к цели.
  • Эколог Константин Чикалов покажет аудитории, что болота могут быть не только объектом экологической значимости, но и источником вдохновения.
  • Литературный деятель и сооснователь электронной издательской системы Ridero Александр Гаврилов расскажет о культурно-просветительском проекте «Живая летопись», напомнив о важности связи поколений.
  • Александр Зименко, искусствовед и куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в своем выступлении проведет через лабиринты современного искусства.
  • Хореограф и директор семейного инклюзив-театра «i» (СИТi-театр) Ирина Киселева поделится опытом, как научиться видеть в человеке не диагноз, а прежде всего талант, а также расскажет об особом вкладе детей с аутизмом в общественный прогресс.
  • Ожидаемо ярким станет выступление продюсера анимационного кино и одного из основателей студии Toonbox Павла Мунтяна о мире виртуальном и вдохновении, которое он дарит в реальной жизни. А поскольку персона Мунтяна неотделима от придуманного им персонажа Mr. Freeman, у виртуального героя также будет возможность высказаться перед зрителями TEDxMinsk.
 
 
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Сегодня в Minsk Marriott Hotel пройдет конференция TEDxMinsk 2018. Восемь выдающихся спикеров представят свои идеи по общей теме «Код вдохновения».

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