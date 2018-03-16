Не пропустите: прямая трансляция конференции TEDxMinsk 2018

Сегодня в Minsk Marriott Hotel пройдет конференция TEDxMinsk 2018. Восемь выдающихся спикеров представят свои идеи по общей теме «Код вдохновения».
42.TUT.BY организовал прямую трансляцию мероприятия, которая продлится с 14.00 до 18.00 (перерыв с 15.30 до 16.30).
Обратите внимание: после окончания онлайн-трансляции посмотреть выступления спикеров можно будет не ранее чем через месяц (таковы правила TED). Так что не пропустите их интересные выступления сегодня.
Кто выступает на TEDxMinsk 2018?
Андрей Вашкевич, генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов), спортивный журналист, расскажет о граундхоппинге — необычном хобби, которое объединяет любовь к футболу, истории и путешествиям.
Нейрохирург Владимир Журавлев выйдет за рамки традиционного медицинского знания и поведает о возможностях современной нейроэндокринологии.
Алексей Талай, предприниматель, спортсмен, отец четверых детей, член Паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, поделится жизненной энергией со всеми, кто по каким-то причинам не может собраться с силами и двигаться к цели.
Эколог Константин Чикалов покажет аудитории, что болота могут быть не только объектом экологической значимости, но и источником вдохновения.
Литературный деятель и сооснователь электронной издательской системы Ridero Александр Гаврилов расскажет о культурно-просветительском проекте «Живая летопись», напомнив о важности связи поколений.
Александр Зименко, искусствовед и куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в своем выступлении проведет через лабиринты современного искусства.
Хореограф и директор семейного инклюзив-театра «i» (СИТi-театр) Ирина Киселева поделится опытом, как научиться видеть в человеке не диагноз, а прежде всего талант, а также расскажет об особом вкладе детей с аутизмом в общественный прогресс.
Ожидаемо ярким станет выступление продюсера анимационного кино и одного из основателей студии Toonbox Павла Мунтяна о мире виртуальном и вдохновении, которое он дарит в реальной жизни. А поскольку персона Мунтяна неотделима от придуманного им персонажа Mr. Freeman, у виртуального героя также будет возможность высказаться перед зрителями TEDxMinsk.
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