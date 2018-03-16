Не пропустите: прямая трансляция конференции TEDxMinsk 2018

Сегодня в Minsk Marriott Hotel пройдет конференция TEDxMinsk 2018. Восемь выдающихся спикеров представят свои идеи по общей теме «Код вдохновения».

42.TUT.BY организовал прямую трансляцию мероприятия, которая продлится с 14.00 до 18.00 (перерыв с 15.30 до 16.30).

Обратите внимание: после окончания онлайн-трансляции посмотреть выступления спикеров можно будет не ранее чем через месяц (таковы правила TED). Так что не пропустите их интересные выступления сегодня.

Кто выступает на TEDxMinsk 2018?

Андрей Вашкевич , генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов), спортивный журналист, расскажет о граундхоппинге — необычном хобби, которое объединяет любовь к футболу, истории и путешествиям.

, генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов), спортивный журналист, расскажет о граундхоппинге — необычном хобби, которое объединяет любовь к футболу, истории и путешествиям. Нейрохирург Владимир Журавлев выйдет за рамки традиционного медицинского знания и поведает о возможностях современной нейроэндокринологии.

выйдет за рамки традиционного медицинского знания и поведает о возможностях современной нейроэндокринологии. Алексей Талай , предприниматель, спортсмен, отец четверых детей, член Паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, поделится жизненной энергией со всеми, кто по каким-то причинам не может собраться с силами и двигаться к цели.

, предприниматель, спортсмен, отец четверых детей, член Паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, поделится жизненной энергией со всеми, кто по каким-то причинам не может собраться с силами и двигаться к цели. Эколог Константин Чикалов покажет аудитории, что болота могут быть не только объектом экологической значимости, но и источником вдохновения.

покажет аудитории, что болота могут быть не только объектом экологической значимости, но и источником вдохновения. Литературный деятель и сооснователь электронной издательской системы Ridero Александр Гаврилов расскажет о культурно-просветительском проекте «Живая летопись», напомнив о важности связи поколений.

расскажет о культурно-просветительском проекте «Живая летопись», напомнив о важности связи поколений. Александр Зименко , искусствовед и куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в своем выступлении проведет через лабиринты современного искусства.

, искусствовед и куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в своем выступлении проведет через лабиринты современного искусства. Хореограф и директор семейного инклюзив-театра «i» (СИТi-театр) Ирина Киселева поделится опытом, как научиться видеть в человеке не диагноз, а прежде всего талант, а также расскажет об особом вкладе детей с аутизмом в общественный прогресс.

поделится опытом, как научиться видеть в человеке не диагноз, а прежде всего талант, а также расскажет об особом вкладе детей с аутизмом в общественный прогресс. Ожидаемо ярким станет выступление продюсера анимационного кино и одного из основателей студии Toonbox Павла Мунтяна о мире виртуальном и вдохновении, которое он дарит в реальной жизни. А поскольку персона Мунтяна неотделима от придуманного им персонажа Mr. Freeman, у виртуального героя также будет возможность высказаться перед зрителями TEDxMinsk.