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Погиб известный стример World of Tanks
19.03.2018 10:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
18 марта погиб россиянин Сергей Спиров, известный под ником Gabriel Angelos. Причиной смерти
Сергею было 26 лет, он жил в Уфе. В Сети он был известен благодаря онлайн-трансляциям игр World of Tanks. На его YouTube-
«Это был один из самых ярких и жизнерадостных ребят, которые делали видео о World of Tanks, и душа компании канала WoT Fan», —
Спиров стал уже вторым стримером World of Tanks из России, погибшим за последние 12 месяцев в результате несчастного случая. В октябре 2017 года
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18 марта погиб россиянин Сергей Спиров, известный под ником Gabriel Angelos. Причиной смерти стала трагическая случайность: он поскользнулся на улице и ударился головой...
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