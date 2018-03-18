﻿ Погиб известный стример World of Tanks. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погиб известный стример World of Tanks

19.03.2018 10:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18 марта погиб россиянин Сергей Спиров, известный под ником Gabriel Angelos. Причиной смерти стала трагическая случайность: он поскользнулся на улице и ударился головой о бордюр.

Погиб известный стример World of Tanks
Изображение: YouTube

Сергею было 26 лет, он жил в Уфе. В Сети он был известен благодаря онлайн-трансляциям игр World of Tanks. На его YouTube-канал было подписано более 300 тысяч человек.

«Это был один из самых ярких и жизнерадостных ребят, которые делали видео о World of Tanks, и душа компании канала WoT Fan», — отметил обозреватель YouTube-канала WoT Expert.

Спиров стал уже вторым стримером World of Tanks из России, погибшим за последние 12 месяцев в результате несчастного случая. В октябре 2017 года скончался Сергей Аксенов — он погиб от кровопотери после того, как порезался о стеклянный осколок.

Читайте также

Погиб известный стример World of Tanks
Ювелирный маневр стратегического ракетоносца попал на видео
Погиб известный стример World of Tanks
Известный стример World of Tanks погиб, отмечая победу
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 марта погиб россиянин Сергей Спиров, известный под ником Gabriel Angelos. Причиной смерти стала трагическая случайность: он поскользнулся на улице и ударился головой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В ПВТ прошла конференция для мобильных разработчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика