Платтсбург – первый город в США, запретивший добычу криптовалют

Администрация американского города Платтсбург, штат Нью-Йорк, ввела запрет на добычу криптовалюты, который будет действовать ближайшие полтора года. За нарушение местного законодательства предусмотрен штраф в размере до $1000 за каждый день незаконной деятельности.

Платтсбург привлек майнеров невысокими ценами на электроэнергию, которые почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. Однако в последние месяцы город зафиксировал резкое увеличение потребления, что привело к росту тарифов и вызвало недовольстве местных жителей. В перспективе плата за перерасход может быть полностью возложена на «шахтеров», которых довольно легко вычислить по показателям индивидуальных приборов учета электроэнергии.





В начале года на майнеров озлобилось правительство Китая, поскольку они потребляют слишком много электроэнергии (или вовсе воруют ее) и не приносят никакой пользы государству. В связи с чем местным властям было предписано подавать данные о майнинговых мощностях и мерах, предпринятых для их ликвидации.