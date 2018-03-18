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Платтсбург – первый город в США, запретивший добычу криптовалют
19.03.2018 09:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Администрация американского города Платтсбург, штат Нью-Йорк, ввела запрет на добычу криптовалюты, который будет действовать ближайшие полтора года. За нарушение местного законодательства предусмотрен штраф в размере до $1000 за каждый день незаконной деятельности.
Платтсбург привлек майнеров невысокими ценами на электроэнергию, которые почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. Однако в последние месяцы город зафиксировал резкое увеличение потребления, что привело к росту тарифов и вызвало недовольстве местных жителей. В перспективе плата за перерасход может быть полностью возложена на «шахтеров», которых довольно легко вычислить по показателям индивидуальных приборов учета электроэнергии.
В начале года на майнеров озлобилось правительство Китая, поскольку они потребляют слишком много электроэнергии (или вовсе воруют ее) и не приносят никакой пользы государству. В связи с чем местным властям было предписано подавать данные о майнинговых мощностях и мерах, предпринятых для их ликвидации.
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Администрация американского города Платтсбург, штат Нью-Йорк, ввела запрет на добычу криптовалюты,...
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