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Android Wear сменила название на Wear OS

19.03.2018 09:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google официально переименовала предназначенную для носимых компьютеров операционную систему Android Wear. Теперь она называется Wear OS.

Также интернет-гигант представил обновленный логотип платформы, представляющий собой стилизованную букву W в цветах Google.

Смена названия обусловлена тем, что в прошлом году каждые третьи часы на базе Android Wear использовались совместно с iPhone. Чтобы не вводить пользователей в заблуждение и подчеркнуть универсальной системы было принято решение отказаться от упоминания Android в названии.

Android Wear сменила название на Wear OS

На сегодняшний день устройства на базе Android Wear являются не слишком популярными, что во многом связано с популяризацией ОС Tizen от компании Samsung, часов Apple Watch и других устройств на проприетарных платформах.

 
 
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