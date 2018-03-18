Android Wear сменила название на Wear OS

Компания Google официально переименовала предназначенную для носимых компьютеров операционную систему Android Wear. Теперь она называется Wear OS.

Также интернет-гигант представил обновленный логотип платформы, представляющий собой стилизованную букву W в цветах Google.

Смена названия обусловлена тем, что в прошлом году каждые третьи часы на базе Android Wear использовались совместно с iPhone. Чтобы не вводить пользователей в заблуждение и подчеркнуть универсальной системы было принято решение отказаться от упоминания Android в названии.





На сегодняшний день устройства на базе Android Wear являются не слишком популярными, что во многом связано с популяризацией ОС Tizen от компании Samsung, часов Apple Watch и других устройств на проприетарных платформах.