Cyberpunk 2077 выйдет на консолях нового поколения

Студия CD Project Red официально подтвердила, что ролевая игра Cyberpunk 2077 разрабатывается для консолей текущего и следующего поколений. Соответствующее объявление было сделано в рамках очередного собрания инвесторов.

Таким образом, разработчики не только признали факт существования прототипов новых приставок, но также обозначили примерные сроки их дебюта – ранее сообщалось, что релиз Cyberpunk 2077 состоится в 2019 или 2020 году.





Cyberpunk 2077 – научно-фантастическая ролевая игра с большим открытым миром, действие которой происходит в одноименной вселенной. Сюжетные подробности держатся в секрете. Полноценная презентация проекта ожидается летом в рамках выставки E3 2018.