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Cyberpunk 2077 выйдет на консолях нового поколения

19.03.2018 10:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Студия CD Project Red официально подтвердила, что ролевая игра Cyberpunk 2077 разрабатывается для консолей текущего и следующего поколений. Соответствующее объявление было сделано в рамках очередного собрания инвесторов.

Таким образом, разработчики не только признали факт существования прототипов новых приставок, но также обозначили примерные сроки их дебюта – ранее сообщалось, что релиз Cyberpunk 2077 состоится в 2019 или 2020 году.

Cyberpunk 2077 выйдет на консолях нового поколения

Cyberpunk 2077 – научно-фантастическая ролевая игра с большим открытым миром, действие которой происходит в одноименной вселенной. Сюжетные подробности держатся в секрете. Полноценная презентация проекта ожидается летом в рамках выставки E3 2018.

 
 
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