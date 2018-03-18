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Galaxy S10 получит 3D-сканера лица

19.03.2018 10:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 получит 3D-сканера лица. Об этом сообщает корейское издание The Bell.

По данным источника, заказ на разработку программно-аппаратного комплекса получили израильская компания Mantis Vision и корейская Namuga, которая является поставщиком для камер дополненной реальности Intel RealSense.

На сегодняшний день большинство смартфонов Samsung оснащаются обычными дактилоскопами. Во флагманских моделях также используются сканеры радужной оболочки глаза, которые в купе со специальным программным обеспечением поддерживают функцию идентификации пользователей по лицу, но она работает не так хорошо, как Face ID от Apple.

Galaxy S10 получит 3D-сканера лица

По слухам, Galaxy S10 может быть переименован в Galaxy X, что позволит Samsung подчеркнуть значимость юбилейного смартфона и оказать давление на конкурирующую линейку iPhone X. Дебют устройства ожидается весной 2019 года.

 
 
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Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 получит 3D-сканера лица. Об этом сообщает корейское издание The...
 
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