Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 получит 3D-сканера лица. Об этом сообщает корейское издание The Bell.

По данным источника, заказ на разработку программно-аппаратного комплекса получили израильская компания Mantis Vision и корейская Namuga, которая является поставщиком для камер дополненной реальности Intel RealSense.

На сегодняшний день большинство смартфонов Samsung оснащаются обычными дактилоскопами. Во флагманских моделях также используются сканеры радужной оболочки глаза, которые в купе со специальным программным обеспечением поддерживают функцию идентификации пользователей по лицу, но она работает не так хорошо, как Face ID от Apple.





По слухам, Galaxy S10 может быть переименован в Galaxy X, что позволит Samsung подчеркнуть значимость юбилейного смартфона и оказать давление на конкурирующую линейку iPhone X. Дебют устройства ожидается весной 2019 года.