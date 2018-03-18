ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft заставляет пользователей переходить на Edge

19.03.2018 09:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Microsoft тестирует новый агрессивный метод популяризации браузера Edge. Пользователи последней тестовой сборки Windows 10 заметили, что стандартное приложение «Почта» открывает все ссылки через Edge, даже если в качестве браузера по умолчанию выбраны Chrome или Mozilla.

Компания утверждает, что Edge обеспечивает более высокую степень защиты по сравнению с конкурирующими решениями, в частности, лучше справляется с фишинговыми сообщениями. В связи с чем было принято решение сделать его стандартным браузером для «Почты». Самый простой способ обойти это неудобство – сменить почтовый клиент или полностью перейти на Edge.

Microsoft заставляет пользователей переходить на Edge

Edge пришел на смену Internet Explorer в 2015 году. Однако популярным так и не стал. На сегодняшний день рыночная доля нового браузера Microsoft составляет около 5%.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft тестирует новый агрессивный метод популяризации браузера Edge. Пользователи последней тестовой...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Android Wear сменила название на Wear OS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика