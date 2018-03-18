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Microsoft заставляет пользователей переходить на Edge
19.03.2018 09:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Microsoft тестирует новый агрессивный метод популяризации браузера Edge. Пользователи последней тестовой сборки Windows 10 заметили, что стандартное приложение «Почта» открывает все ссылки через Edge, даже если в качестве браузера по умолчанию выбраны Chrome или Mozilla.
Компания утверждает, что Edge обеспечивает более высокую степень защиты по сравнению с конкурирующими решениями, в частности, лучше справляется с фишинговыми сообщениями. В связи с чем было принято решение сделать его стандартным браузером для «Почты». Самый простой способ обойти это неудобство – сменить почтовый клиент или полностью перейти на Edge.
Edge пришел на смену Internet Explorer в 2015 году. Однако популярным так и не стал. На сегодняшний день рыночная доля нового браузера Microsoft составляет около 5%.
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Microsoft тестирует новый агрессивный метод популяризации браузера Edge. Пользователи последней тестовой...
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