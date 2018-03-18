Microsoft заставляет пользователей переходить на Edge

Microsoft тестирует новый агрессивный метод популяризации браузера Edge. Пользователи последней тестовой сборки Windows 10 заметили, что стандартное приложение «Почта» открывает все ссылки через Edge, даже если в качестве браузера по умолчанию выбраны Chrome или Mozilla.

Компания утверждает, что Edge обеспечивает более высокую степень защиты по сравнению с конкурирующими решениями, в частности, лучше справляется с фишинговыми сообщениями. В связи с чем было принято решение сделать его стандартным браузером для «Почты». Самый простой способ обойти это неудобство – сменить почтовый клиент или полностью перейти на Edge.





Edge пришел на смену Internet Explorer в 2015 году. Однако популярным так и не стал. На сегодняшний день рыночная доля нового браузера Microsoft составляет около 5%.